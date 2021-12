Chris Noth, acusado de agredir sexualmente a dos mujeres Lo ha sacado a la luz 'The Hollywood Reporter', que asegura también que ambas mujeres no se conocen entre sí y que las denuncias llegaron con meses de diferencia

El actor Chris Noth, conocido por su papel en 'Sexo en Nueva York' y presente también en 'And Just Like That...', la nueva entrega de la ficción, ha sido acusado de agredir sexualmente a dos mujeres. Lo ha sacado a la luz 'The Hollywood Reporter', que asegura también que ambas mujeres no se conocen entre sí y que las denuncias llegaron con meses de diferencia.

Una de ellas, que trabaja para la industria del entretenimiento, asegura que Noth la violó en 2004, en Los Ángeles, cuando tenía 22 años. El la invitó a la piscina que había en el edificio en el que vivía. Acudió allí con una amiga, pero con la excusa de prestarle un libro, la llevó a su apartamento y la besó. «Gracias, me voy de vuelta con mi amiga», le contestó ella. Pero entonces la tiró contra la cama y la violó. «Fue muy doloroso. Gritaba para que parase, pero no lo hizo. Le pedí que al menos se pusiera un condón, pero se rió de mí», asegura.

La otra denunciante trabajaba en una discoteca neoyorquina a la que Noth acudía con frecuencia en 2015. Ella tenía 25 años. Tuvieron una cita que acabó en el apartamento del actor. Ella, dice, trató de rechazarlo pero comenzaron a mantener relaciones sexuales. «Estaba como llorando», explica. Al finalizar, «fui al baño y me puse la falda. Me sentía fatal, totalmente violada».

«Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas», ha contestado el actor de 67 años, en un comunicado.