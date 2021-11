Censurado por «glúteos visibles»

Un yate, un tío cantando y varias chicas guapas ligeras de ropa... ¿C. Tangana? No. Hugo Castejón. Un pionero. Porque un mes antes de que el madrileño incendiara las redes con su famosa foto de grupo, Castejón lanzaba el videoclip de 'Te estás pillando', su nueva canción del verano, donde aparece contoneándose junto a tres chicas en bikini en la cubierta de un barco... Solo tres. Tangana tenía diez, y nadie le ha censurado el vídeo. A Castejón, en cambio, YouTube se lo congeló durante cinco días al detectar la presencia de unos «glúteos visibles». «Luego han reconocido el error pero, aún así, la libertad de expresión está en peligro», alerta el cantante.

Asturiano criado en Madrid y educado en Filadelfia (en la misma universidad que Donald Trump), Castejón se sacó en su día una oposición para Economista del Estado y llegó a ejercer un cargo en la Comunidad de Madrid, con el Gobierno de Esperanza Aguirre. «También fui diplomático en Nicaragua y Nigeria», apunta él. «Pero mi pasión siempre fue la música. A todas partes iba con la guitarra». Pero la fama le llegó por ser novio de Marta Sánchez durante tres años. Más tarde daría mucho que hablar como concursante de 'Gran Hermano VIP', pero hoy Hugo, que a sus cuarenta y tantos se autodefine como un soltero «de diamante», vive volcado en la música.

Todo estaba preparado en febrero de 2020 para el lanzamiento de 'Meneo', uno de sus temas insinuantes y bailables, pero llegó el confinamiento y no pudo grabar ni el videoclip. Decidió mudarse a Ibiza. Y allí sigue. Dice que la isla le inspira como compositor. A comienzos de julio, «justo cuando empezábamos a ver la luz al final del túnel», el asturiano decidió sacar 'Te estás pillando', un tema pegadizo aspirante a canción del verano. «Cuando tú me llamas yo te paso a buscar, ponte poca ropa porque te vas a mojar», dice su letra.

«Chicas en tanga se ven todos los días en las playas de Ibiza», alega el cantante que hizo recular a YouTube

La canción iba «como un tiro», pero en estas llegó YouTube y censuró el videoclip al no considerarlo apto para todos los públicos por aparecer en él «glúteos visibles». Los glúteos en cuestión son el redondo trasero de una modelo en tanga, «algo que se ve a diario en las calas de Ibiza -protesta Castejón-. Es más, esa chica va muy vestida, porque en la playa no llevaría la parte de arriba». El cantante presentó un recurso de apelación a través de un abogado experto en tecnología y YouTube reculó (nunca mejor dicho) y volvió a dar luz verde al vídeo.

El cantante por un lado está feliz. «Hemos superado el obstáculo y nos acercamos al millón de reproducciones». Pero, por otro, se siente indignado... «Ha sido una canallada sin pies ni cabeza y un ataque contra la libertad de expresión y artística. Estamos en manos de unas plataformas que no tienen los códigos de la sociedad europea, son más puritanas y gobiernan lo que producimos audiovisualmente. Hay que protestar. Si no la censura se acabará convirtiendo en norma».

Eso sí, sobre la manía de situar a un hombre rodeado de mujeres en la cubierta de un yate, Castejón dice que «es mi manera de expresar lo que dice la canción». «Cuando creo arte no debo responder por qué esto y no lo otro. La razón es que me da la gana a mí, como si me apetece poner un sol y un re, en lugar de un do y un fa». «Quien eche una ojeada a mis vídeos verá que yo también salgo con poca ropa», añade. En lo de exhibirse no miente. Su canción lo dice: «Dale, ven conmigo, nena, que como yo no hay ninguno».