Cayetano Rivera se traslada a una nueva vivienda en Sevilla

El mes pasado trascendieron las primeras informaciones sobre la separación de Cayetano Rivera y Eva González. Aunque ninguno de los dos ha confirmado esta información parece que cuando saltó la noticia, ya llevaban varios meses viviendo separados. Ella, entre Sevilla y Madrid, por motivos laborales, y él en su finca de Ronda, El Recreo de San Cayetano. Ahora ha sido la revista 'Semana' la que ha anunciado que el diestro habría alquilado una casa en Sevilla para trasladarse a vivir más cerca de su hijo. Al parecer, aunque la localidad malagueña no está lejos de Mairena del Alcor, donde está el que había sido su hogar familiar junto a la presentadora, quería poder ver al pequeño de cuatro años más a menudo.

Después de varias semanas buscando su nuevo hogar en Sevilla, el torero ha encontrado casa en Montequinto, a menos de media hora de Mairena del Alcor, en una conocida urbanización con piscina, campo de golf, jardín y zona infantil. El inmueble cuenta con unos 180 metros cuadrados, cinco habitaciones y tres baños, además de solárium. Este paso parece significar que la separación de la pareja no tiene vuelta atrás, por lo que, tras años juntos, siente de ellos casados, y con un hijo en común, sus vidas toman caminos separados definitivamente.

En todo caso, los protagonistas siguen guardando silencio y ha sido José Antonio Canales Rivera, primo de Cayetano quien, de manera involuntaria, ha terminado confirmando la ruptura, al contestar a los reporteros que le preguntaban por el estado de sus familiares. «Una separación no es fácil nunca ni en ningún momento y menos cuando ha hijos por medio», reconocía el colaborador televisivo. «Yo te puedo decir lo que deseo y lo que deseo es que tanto ella como él estén lo mejor posible y que las Navidades sean maravillosas», continuaba. «Yo más no te puedo decir, porque ni sé, ni pregunto ni quiero saber», terminaba intentando dar marcha atrás. Eso sí, hablaba con cariño y admiración de Eva: «Es una súper trabajadora, una tía encantadora, conmigo siempre ha sido cariñosísima y me da mucha pena que tengan que pasar estas cosas, pero bueno, así es la vida».

Hasta hace poco, cabía la esperanza de la reconciliación ya que esta no era la primera separación de la pareja que en 2014 pasó nueve meses distanciada. La reconciliación terminó en boda en 2015 y tres años después nació su hijo. La noticia de su ruptura puso el foco de nuevo en ambos y fueron muchos los que se dieron cuenta de que la modelo y presentadora ya no luce su alianza de casada. Sin embargo, parece que la sevillana se había quitado la sortija tiempo antes, concretamente en 2019, cuando aparecieron las imágenes del torero junto a Karelys en Londres, con que podría haber tenido algo más que una amistad, a tenor de las declaraciones de la propia Karelys que aseguraba haber tenido una relación sentimental con Cayetano.

Aquella historia fue un jarro de agua fría para el matrimonio que consiguió sobreponerse a la tormenta instalándose en Mairena del Alcor, con frecuentes desplazamientos a Madrid por razones profesionales. Sin embargo, parece que, finalmente, no han podido resolver sus diferencias.