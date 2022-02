«El carnaval viene en candela, la cosa está en llamas»

A sus 61 años y conocido como Paco Tirajana, Francisco Morales lleva más de 45 subiéndose a los escenarios haciendo lo que más le gusta que no es otra cosa que levantar al público del asiento vestido de drag. Ahora vive su «segunda juventud» porque se ha hecho «viral y famoso», como él mismo reconoce. ¿El motivo? Sus audios y vídeos con frases como «la cosa está en llamas» o «en candela» corren como la pólvora, algo que le da «más ganas aún» para cumplir su sueño que es ganar la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Paco, desde su Tunte natal, ha vivido muchísimas experiencias a lo largo de su trayectoria artística. Empezó a trabajar como transformista con 19 años hasta que «Pacuco Guedes hizo la primera gala drag en el sur en 1976», cuenta. «Ahí me presenté y vi que era mi vida, lo que más me gustaba. Luego me dijo mi amiga Margarita que me presentara en Las Palmas al año siguiente y lo hice con un traje de Santiago Santana amulando a una sirenita bajo el mar. «Era otra época, mucho más difícil y con menos aceptación que ahora, pero desde ese momento hasta ahora he participado todos los años. Puedo decir que soy el más veterano en activo ya que Carmelo que era de Firgas y Drag Salamandra ya no participan».

A pesar de las dificultades, nunca tuvo dudas a la hora de subir a un escenario: «Yo no le hacía caso a la gente y mi madre Mercedes era mi gran apoyo. La pobrecita falleció en 2018 al día siguiente de que fuera a recoger la banda para participar en la gala de Las Palmas. Ella me decía que siguiera palante, que era lo que más me gustaba y no hiciera caso a las críticas», destaca. «Mucha gente en Tunte me trató mal, me gritaban maricón y recriminaban, tanto jóvenes como mayores, pero con los años todo cambió y ya me aceptan». Incluso, le encanta salir vestido y maquillado desde su casa cuando tiene un show. «Es un escándalo, mucha candela. Me preguntan que para dónde voy y alucinan con mis trajes y maquillaje», destaca.

Además del espectáculo, Paco Tirajana se ha ganado la vida «desde los 15 años limpiando casas de todo el pueblo a familias como la de doña Patrocinio y Manuel Cabrera, la de Luis Pérez y el Museo de los Yánez». Después trabajó en el hotel Corona Blanca 12 años hasta que conoció a la familia propietaria de Fund Grube, con quien compartió tres décadas.

Paco, en el museo del carnaval que tiene en su casa. / F. J. F.

Ahora, disfruta de su momento gracias a sus audios y vídeos que se han viralizado por las redes y aplicaciones de mensajería . «Fue algo casual pero alucino. Me llaman de todos sitios para grabar vídeos como en Profarme y los ven miles de personas. ¡Es una pasada!».

Mientras, se prepara para las galas de Las Palmas y Maspalomas con el nombre Drag Deu Stella. Su show se llamará 'La cosa va de candela', con un diseño de Santiago Santana y el apoyo del Taller Platinium, La Casa Vieja, dulcería La Esquinita, AquaSports, piscinas Zurita y Jose Halcón. «Un espectáculo en el que se verá mi esencia y quiero que la gente baile y se divierta, arrancarle una sonrisa a todos. El carnaval viene en candela, la cosa está en llamas».