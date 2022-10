Carmen Borrego anuncia que va a ser abuela

Las polémicas familiares habían vuelto a enturbiar la vida del clan Campos, esta vez, de la mano de una de las nuevas incorporaciones, Paola Olmedo, la esposa del hijo de Carmen Borrego, José Manuel. Tras filtrarse unos polémicos audios en los que la nuera de Carmen critica duramente a su familia política, la pequeña de las Campos ha protagonizado la portada de 'Lecturas' para anunciar que va a ser abuela.

La buena nueva ha llenado de felicidad a la colaboradora. Fue su hijo quien se lo contó el pasado 12 de octubre, entregándole una caja con una prueba de embarazo y un chupete. «Cuando me dieron la noticia, salí corriendo a la cocina y me puse a llorar como una auténtica loca. No podía dejar de llorar», cuenta en la publicación. Este será el primer hijo en común de José María y Paola y el tercero para ella que tiene otros dos hijos.

Borrego está «supercontenta» y asegura que va a convertirse en «una suegra petarda» porque «para mí, mi nieta o mi nieto será adictivo; por lo tanto, pobrecita mi nuera y pobrecito mi hijo. Querré estar en todos los momentos». La llegada de este bebé al mundo convertirá a María Teresa Campos en bisabuela. «Si a mí me hace ilusión ser abuela, darle esa alegría a mi madre en estos momentos es muy importante», confiesa.

Y es que Carmen ha decidido que los audios en los que su nuera habla de ella y de toda su familia no van a amargarse este dulce momento, a pesar de lo cual parece que no ha dudado en contestar con la misma moneda lanzando una puyita a Paola al afirmar: «Mi hijo se ha ganado el cielo», la frase que protagoniza la portada de la publicación y que ella niega haber dicho. Unas palabras que coinciden con las que la mujer del nieto de María Teresa en las que afirmaba: «El marido de Carmen tiene el cielo ganado».

«Nada ni nadie me va a amargar el momento, uno de los más importantes de mi vida», ha dicho la colaboradora en las páginas de 'Lecturas'. Además, ha detallado que el resto de la familia está también encantada, incluidas Terelu Campos y Alejandra Rubio, a pesar de que Paola llamó a la primera «estirada» y a la segunda, «tontísima». «Mi hermana, por mis hijos, ha muerto toda la vida. José es su primer sobrino, y que le diese esta noticia a sido para ella una alegría muy grande», ha confirmado.

En los audios filtrados, «Paola se vanagloria de ser rencorosa. Yo le doy una recomendación: 'Olvídate del rencor y del odio'. Decir soy rencorosa es como decir soy mala personas, y eso me preocupa», reconoce Carmen que califica de «bache» el momento familiar pasado. Un contratiempo que piensa que superaran «todos juntos con amor».