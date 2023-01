Carlos Herrera, boda secreta con Pepa Gea

El pasado 29 de diciembre, Carlos Herrera publicaba en sus redes sociales una fotografía de la ermita del Rocío con un enigmático mensaje: «El lugar». Su hija, Rocío Crusset, contestaba: «El sitio», añadiendo el emoticono de un corazón. El post y la respuesta de Rocío hacían saltar todas las alarmas avivando los rumores de boda entre el periodista radiofónico y su pareja, con quien comparte profesión, Pepa Gea. Y aunque las apuestas no acertaron, tampoco iban mal encaminadas. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado la información. Según se ha conocido este fin de semana, Carlos y Pepa habrían contraído matrimonio en diciembre del año pasado en Nueva York.

Toñi Moreno adelantaba la noticia en su programa dominical, 'Plan de tarde', al bromear: «Se ha casado y no me ha invitado, muy mal, me voy a enfadar». Según publicaba la revista 'Semana', fue una íntima ceremonia civil en la gran manzana durante el puente de la Constitución a la que acudió su círculo más cercano y a la que tampoco faltaron los hijos que el locutor tuvo con Mariló Montero, Alberto Herrera, de 30 años, y Rocío Crusset, de 28.

Unos días después, coincidiendo con la despedida del año, Carlos Herrera y Pepa Gea celebraban una fiesta nupcial en la casa que el periodista tiene en la aldea onubense del Rocío para brindar por el nuevo año y por el recién estrenado matrimonio.

El director del matinal 'Herrera en la Cope' y la conductora de 'Más de uno Madrid' de Onda Cero se conocieron en 2019 y desde entonces han llevado una discreta relación, de ahí que llamara la atención la primera imagen que publicaron juntos en sus redes sociales. Fue el pasado mes de agosto y se trató de un selfie de ambos con las vistas de una ciudad de fondo que publicó Pepa en su perfil personal con el texto: «Ese fresquito de Vitoria…gloria bendita», a lo que Carlos Herrera contestaba: «Viva el Norte de España. Y el levante también».

La relación con la locutora de Onda Cero es la primera que se le conoce al andaluz desde su divorcio de Mariló Montero, también periodista y madre de sus dos hijos. Una ruptura que llegó en 2011 después de dos décadas de vida en común.

Por su parte, Pepa también está separada y es madre de dos hijas. En lo profesional, lleva 30 años ligada a Onda Cero, donde actualmente es la subdirectora y presentadora de 'Más de uno Madrid'. Se describe como «apasionada de la comunicación y las redes sociales, ya sea a través de las ondas, de la escritura o de la imagen». Además, ofrece conferencias, presenta eventos y tiene un máster en gestión de empresas audiovisuales. Comunicadora vocacional, comparte aficiones con su ahora marido como la Feria de Abril o la gastronomía y los viajes.