«Los canarios somos de otra pasta»

En sus comienzos, Kira Miró participó en 'La Katarsis del tomatazo', un espectáculo donde jóvenes actores probaban sus 'sketches' ante un público armado con tomates... «Y claro, tú a un espectador le das un tomate y no se lo va a llevar a casa, te lo lanza», recuerda la actriz riendo.

De aquella experiencia extrajo una conclusión: «Si la vida te da tomates, haz una buena salsa». Filosofía que, más de veinte años después, le viene perfecta para su papel como embajadora de la marca Orlando y sus tres nuevas 'Creaciones'. «A eso he venido –explicó el jueves Kira en Madrid– a aprender a hacer recetas más elaboradas con estas salsas, porque las mías son sencillas pero un poco aburridas».

No miente esta canaria cuando dice que «donde hay tomate, ahí voy yo», porque lo suyo es meterse en proyectos tirando a peliagudos. Fue campeona de la primera edición de 'El Desafío' en Antena 3. Y desde hace unas semanas ha tomado el relevo de Pilar Rubio en los retos de 'El Hormiguero'. «Pilar y yo trabajamos juntas en 'Isi & Disi: Alto Voltaje' y desde entonces tenemos muy buena relación. Las dos somos muy trabajadoras y disciplinadas. Le he pedido que me dé algún consejo y solo me ha dicho que intente disfrutarlo».

Disfrutar se antoja difícil cuando hay que superar varios obstáculos sobre una plataforma suspendida a veinte metros de altura. Sobre todo si, como es el caso de Kira, padeces vértigo... «Es esa cosa del sufrimiento gratificante –aclara–. Todo lo que sufres luego equivale a la enorme satisfacción que sientes cuando logras el reto». Y ella lo consiguió. Sin embargo, el vértigo sigue ahí. Procede de un hecho «muy traumático» que la actriz vivió hace unos años y que prefiere no desvelar. «Desde entonces tengo como una cosa atrapada en mi ser que hace que no pueda con las alturas. Pero fue muy bonito atravesar ese miedo y tirar para adelante cuando me temblaba todo el cuerpo».

La actriz, expareja del cantante Macaco, se llama Kira por su abuela, que sacó el nombre de una novela rusa

Nacida hace 41 años en Gran Canaria, Kira, nombre que sacó su abuela de una novela rusa, es hija del empresario José García Beltrán, en su día conocido como Pepe MacDonald y 'el alcalde de la noche' por las discotecas que llegó a regentar en Las Palmas. Con su muerte, hace dos años, se fue toda una leyenda. La madre, Marta Miró, ganó un Goya como directora de producción de la película de Isabel Coixet 'Nadie quiere la noche'. Y el abuelo materno obtuvo el premio de Canarias a las Bellas Artes en 1992.

Los dos hermanos de la actriz también son artistas. La hermana, en concreto, es bailarina y acompañó a Kira en su reto de imitar a Catherine Zeta Jones en el musical 'Chicago'. «Necesitaba una cómplice, y tenerla a ella cerca es un lujo».

Ambiente rural y volcanes

La actriz se crió en un ambiente rural en el pueblo canario de Tafira. «Crecí a los pies de un volcán, lo teníamos justo al lado. La tierra de mi jardín era lava, puro picón, pero nunca nos sentimos en peligro porque ese volcán ya está apagado, de hecho mi padre iba a caballo por la caldera de Bandama».

La tragedia del Cumbre Vieja de La Palma tiene a Kira «con el corazón en un puño». La actriz participa activamente en acciones y donaciones para sus paisanos. «Son un ejemplo de templanza y serenidad –defiende–. Es muy emocionante ver la calma con la que hablan los afectados, cuando su pueblo entero ha desaparecido».

En opinión de la actriz, el temperamento apacible es una seña de identidad de su archipiélago. «El carácter canario es muy templado, muy tranquilo. Somos de otra pasta, tenemos esa actitud de calma, de 'bueno pues ya...', de aceptación. No somos una población nada crispada». A ella en concreto le suelen decir que transmite mucha tranquilidad. Sin embargo... «Tengo un volcán interior, una tormenta, una marejada –confiesa– Puedo aparentar serenidad y estar atacada por dentro».

Kira fue durante años pareja del cantante Macaco. Hoy día prefiere no dar detalles sobre su vida sentimental. «En mi profesión estoy tan expuesta que todo lo que pueda guardarme para mí bienvenido sea». Hace años se declaraba «muy mami» y con ganas de tener hijos, pero hoy evita tocar el tema. «Me lo preguntaron cuando hacía de embarazada en 'El Nombre' pero es una pregunta muy delicada y creo que las mujeres debemos guardarnos eso para nosotras».

Deportista impenitente enganchada al kite-surf, esta canaria compagina sus retos extremos con la obra teatral 'Escape Room' y el inicio del rodaje de la película 'Para entrar a vivir'... «Ahora mismo el mayor reto de mi vida es gestionar todos los trabajos que tengo».