Camilla Parker, de los juegos con sus nietos al secreto de su matrimonio

En poco menos de un mes, el 17 de julio, Camilla Parker cumplirá 75 años: «Quién quiere tener 75 años, la verdad, pero no hay nada que podamos hacer al respecto… así es la vida», dice ella misma en la entrevista que ha ofrecido a Vogue con motivo de su efeméride y que se publicará este martes. En ella hace un repaso de su vida, de los diferentes obstáculos superados y de cómo ha sido el camino que la ha llevado a la estabilidad y felicidad que vive actualmente.

Una etapa en la que tienen una gran importancia sus cinco nietos, todos ellos de entre 12 y 14 años: Lola Y Freddy, de su hijo Thomas Charles; y Eliza, Gus y Louis, de su hija Laura Rose. Con ellos les encanta jugar a Wordle, un juego online en el que cada día hay que adivinar una palabra en el menor tiempo posible. Con una de sus nietas copara sus puntuaciones enviándose mensajes de texto para ver quién de las dos lo ha conseguido antes. Y es que disfruta como cualquier abuela de poder darles caprichos. «Lo bueno de ser abuela es que puedes consentirlos de vez en cuando, darles algo de las cosas que sus padres les prohíben tener», confiesa.

Camilla no esquiva ningún tema y aborda lo duros que fueron los años en los que era considerada como 'la mujer más odiada' del país, después de que el príncipe Carlos decidiera dejar a su esposa, la princesa Diana de Gales, y más aún tras el trágico accidente en París que le costó la vida. «Fui señalada durante tanto tiempo que lo único que me quedaba entonces era encontrar la manera de vivir con ello», relata. «A nadie le gusta padecer algo así», lamenta. «Pero creo que al final lo supero y me pongo manos a la obra», reconoce.

Y es que con el paso de los años las turbulentas aguas de la opinión pública contra ellas se fueron calmando y ahora goza de una imagen razonablemente buena, además del apoyo de su suegra, la reina Isabel II que decretó Camilla sea considerada reina consorte una vez que su hijo mayor le suceda en el trono. «Siempre estaré profunda y humildemente agradecida por la lealtad y el afecto que seguís mostrándome, pero, cuando llegue el momento, mi hijo Carlos será rey. Sé que le daréis tanto a él como a Camilla el mismo apoyo que me habéis dado a mí».

La relación con el príncipe Carlos que mantuvieron oculta durante los años que ambos estuvieron casados comenzó como un auténtico escándalo y se ha ido consolidando y normalizando también con el paso del tiempo. A pesar de que sus agendas los mantienen muy ocupados, Camilla habla de su secreto para seguir dedicándose tiempo: «Siempre tratamos de tener un punto en el día para reunirnos. A veces es como si fuéramos dos barcos que se cruzan en la noche, pero al final siempre nos sentamos juntos, tomamos una taza de té y hablamos sobre nuestro día», explica. «Es encantador ponerse al día cuando tenemos un poco de tiempo. Cuando nos vamos, lo mejor es que nos sentamos y leemos nuestros libros en diferentes rincones de la misma habitación. Es muy relajante porque sabes que no tienes que entablar una conversación. Solo tenemos que sentirnos y estar juntos», relata.