Bosé reconoce su adicción a las drogas durante más de dos décadas

Si algo se puede decir de Miguel Bosé es que nunca ha dejado indiferente a nadie y en su entrevista con Jordi Évole no decepcionó. Una charla en la que decidió hablar sin tapujos, llegando a hacer duras confesiones sobre su adicción a las drogas: «He llegado a consumir cada día dos gramos de cocaína, además de 'maría' y de éxtasis». Parece que la llegada de sus hijos pudo hacerle reflexionar sobre una situación que venía arrastrando desde finales de los años 80, cuando consumió cocaína por primera vez. Aunque según dijo, empezó a perder gracia cuando pasó a ser una dependencia diaria y a causar problemas serios, de conciencia.

El cantante explicó que lo dejó todo de golpe al darse cuenta que ese no era el camino que quería seguir. «Todo en un día y a la vez. En unas escaleras del escenario en unos ensayo, mi 'road manager' me dijo que estaba todo listo y ese día le dije que se acababa», explica. Algo que sucedió hace apenas siete años.

Bosé se abrió completamente en esta entrevista, que es la primera parte de una larga conversación en la que también ha confesando que su voz va y viene debido a motivos emocionales, dejando ver que sus problemas con el que fuera su pareja, Nacho Palau, y la disputa por la custodia de sus hijos, dos biológicos de él y otros dos biológicos del escultor, han hecho mella en su instrumento de trabajo.

«Muy informado»

Para el próximo capítulo han reservado su última polémica: «Soy negacionista y lo llevo con la cabeza bien alta», una afirmación que a buen seguro traerá cola. Tras ser preguntado sobre las veces que se aplica al día gel hidroalcohólico o el número de test PCR a los que se ha sometido, la respuesta del cantante que ahora reside en México ha sido «ninguna», al tiempo que ha asegurado que cuando ve a un familiar fuera de su círculo le besa y le abraza. «Si yo en mi vida hubiese hecho caso del qué dirán no hubiese hecho nunca nada y la verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan para que no se sepa», ha aseverado Bosé en referencia al coronavirus.

Bosé cree que políticos, médicos y farmaceúticos «van a caer todos, uno detrás de otro» y, tras ser preguntado sobre cómo se siente al estar en posesión de la verdad en este tema, ha dicho que no es posesión de la verdad, sino «la verdad». «Soy negacionista, es una postura que llevo con la cabeza bien alta», ha afirmado rotundamente y ha avanzado que él no se vacunará.

Sobre el fallecimiento de su madre, Lucía Bosé, ha asegurado que no fue a causa del coronavirus, sino «por otra cosa» y ha relatado que se pudo despedir de ella por teléfono. Ha afirmado que su madre está «mejor» que el resto porque no está viviendo «toda esta mierda con toda esta sarta de cretinos, asesinos y criminales». «Si estuviera viva estaría plantándole cara a esta farsa», ha asegurado, tras hacer énfasis en que estaría «muy involucrada», aunque le provocaría «mucho dolor y rabia» la situación actual.