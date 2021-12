Bigote Arrocet, bajo la lupa de Hacienda

Desde su ruptura sentimental con María Teresa Campos hace ya casi dos años, poco hemos sabido de Edmundo Arrocet, más conocido como Bigote. Lo hemos podido escuchar en contadas ocasiones y aun han sido menos aquellas en las que lo hemos visto. Ahora, hemos sabido, de la mano de la revista Semana, que el cómico está siendo investigado por la Agencia Tributaria.

Durante su noviazgo con la matriarca de las Campos, que duró cinco años, mucho se habló sobre las finanzas del chileno al no conocerse a ciencia cierta su fuente de ingresos. De hecho, no fueron pocos los que elucubraron sobre que su acercamiento a la veterana periodista habría estado más condicionado por el interés que por el amor. En cualquier caso, él siempre afirmó que no tenía ningún tipo de problema económico y que contaba con diferentes fuentes de ingresos, desde sus intervenciones televisivas y entrevistas en revistas hasta inversiones en proyectos de energías renovables o de comercio al por mayor. Esta falta de concreción en sus finanzas podría haber hecho que Hacienda decidiera investigar sus cuentas.

Esta no es la primera vez que el cómico se enfrenta al escrutinio de la Agencia Tributaria ya que según informa la misma publicación, hace siete años, en 2014 (poco antes de que iniciara su relación con María Teresa), tuvo tres incidencias con Hacienda. Hasta el momento no hemos escuchado la versión del cómico que lleva meses retirado del panorama público español. Lo último que habíamos sabido sobre él es que su expareja había decidido mandar al desguace dos vehículos suyos que todavía permanecían en casa de María Teresa, después de haberle pedido en reiteradas ocasiones que los retirara.