Bienestar a ritmo de samba

Una obra de teatro, una exposición, un concierto o un evento deportivo son algunas de las razones que pueden servir de excusa para hacer una visita exprés a otra ciudad. Ahora, las manos de Fernanda Silva (Goiânia, Brasil, 1982) también son un reclamo para realizar una escapada. El éxito de la brasileña radica en la reinvención del drenaje clásico en una técnica moldeadora que se ha ido extendiendo como la pólvora en nuestro país.

El método, conocido como Royal Touch, lo implantó Silva en Barcelona cuando decidió dejar su Brasil natal para instalarse en Europa. Tal fue su éxito, que en poco tiempo abrió un nuevo centro en Madrid, para después llegar a Palma de Mallorca y Marbella. Una expansión en tiempo récord de un negocio de bienestar que nació de la propia necesidad de su creadora, cuando, con tan solo 18 años, se convirtió en madre. «Mi piel se destrozó. Engordé, tuve mucha flacidez, estrías...», narra de una época en la que llegó a caer en depresión al no reconocerse en el espejo, hasta que encontró su salvación en el mundo de la estética. «Una amiga me dijo que una clínica daba cursos de masaje para trabajar allí. Yo sabía que no tenía ninguna manera de arreglar mi cuerpo con el sueldo que tenía, así que no lo pensé». Aprendió a dar masajes y a utilizar aparotología, técnicas de las podía disfrutar. «Mi cuerpo fue cambiando, me fui sintiendo mejor y con más ganas de seguir aprendiendo». Una experiencia que se convirtió en el inicio de una profesión en la que se ha curtido durante casi dos décadas.

«Vengo de una ciudad donde todo gira alrededor de la estética. Se realizan muchos masajes y cirugías y pensé que en Europa podría ser un 'boom'». Y así fue. En seguida tuvo una extensa cartera de clientas en su primer centro, que abrió en 2020 en Barcelona. Tanto se fidelizaron que algunas llegaban desde el aeropuerto directas para disfrutar de uno de sus cada vez más populares masajes. «Una clienta que trabaja en Dior se cogió un vuelo desde Ibiza porque allí no encontraba nada con los mismos resultados», narra con satisfacción. El boca a boca empezó a llenar su agenda, llegando a tener lista de espera. Había puesto su granito de arena en una nueva cultura de bienestar y estética en la ciudad. Pronto se extendió por distintos puntos del país y, en breve, llegará a Francia, en concreto a París.

Una experiencia en la que puedes vivir un momento de desconexión, aunque no nada tiene que ver con un masaje relajante, que fortalece cuerpo y mente, con algunos resultados físicos visibles desde la primera sesión. Su técnica parte de la idea de reinventar el tradicional drenaje linfático combinándolo con maniobras modeladoras. Durante 60 minutos, se trabaja cada parte del cuerpo realizando una combinación de movimientos de bombeo, con ayuda de herramientas de maderoterapia, con el objetivo de activar, drenar y modelar la figura. Eso sí, hay que tener claro que para potenciar su efectividad, como con cualquier otro tratamiento corporal, hay que acompañarlo de un estilo de vida saludable, con una buena alimentación y evitando el sedentarismo.

Las fotos del antes y el después de los cambios físicos tras una de sus sesiones inundan las redes sociales. Algunas de las inmortalizadas son actrices como la protagonista de 'Élite' Georgina Amorós, la piloto de coches Carmen Jordá o las empresarias e 'influencers' Gala González y Paula Ordovás. Ojo, que también los hombres disfrutan de las bondades de su técnica, que ahora tiene una versión facial y, entre otras, una apta para embarazadas.