Belleza, actitud y ganas de triunfar

Ella se llama Andrea Franco y él Carlos Santana y son los actuales Miss World y Míster Internacional Las Palmas después de haber ganado en una gala celebrada el pasado año en el sur de Gran Canaria. Tras estos meses de preparación, ambos están a punto de emprender un nuevo reto como es viajar a Marina d’Or (en Oropesa del Mar) para tomar parte en el certamen nacional que tendrá lugar el fin de semana del 25 y 26 de este mes de julio. Carlos lo hará representando a nuestra provincia mientras que Andrea viajará para vivir desde dentro y adquirir experiencia en un gran evento de estas características puesto que ella participará en la edición de próximo año y, de paso, dar todo su apoyo a la poseedora de la banda de Las Palmas, Carla Benítez.

Carlos Santana vivirá desde este fin de semana una experiencia única en su vida ya que cumplirá el sueño de participar en Míster Internacional España junto a 53 representantes de todas las provincias de España. El evento será histórico puesto que nunca antes se había llevado a cabo un certamen de estas características con las medidas de seguridad impuesta por la Covid-19 «incluso tendremos que desfilar con mascarillas», destacó el guapo oficial de Las Palmas. A pesar de todo, va a Oropesa del Mar «con muchísimas ganas de hacerlo bien y conseguir dejar a mi provincia en el mejor sitio posible. Será complicado porque mis compañeros tienen un al nivel, pero aterrizo en Marina d’Or con muchísima moral y ganas», destacó.

Este estudiante de Bachillerato en el IES El Carrizal, es natural del barrio de El Sequero, en Ingenio, y llegó a este mundo de la moda casi por casualidad. «Había hablado con Yeray Hidalgo –actual Míster Internacional España– en el certamen de Santa María de Guía y él me aconsejó que le comentara al presidente nacional Cres del Olmo la posibilidad de optar al Provincial. No le dije nada en ese momento porque me daba mucha vergüenza y a las dos semanas él me habló invitándome a participar en el certamen. Por su puesto, le dije que sí y aquí estoy», relata recordando ese evento al que acudió a acompañar a un amigo que se había presentado.

La trayectoria de Carlos Santana en los certámenes comentó cuando se presentó a Míster San Ramón Nonato en el barrio de El Caracol, el Telde, en agosto de 2018. «Me lo comentaron mis amigos y me apunté con ellos y lo gané aunque no lo esperaba. Después de esa experiencia me empezaron a invitar a eventos en mi zona y empecé a verlo como algo serio y fue una experiencia maravillosa ya que conocí a mucha gente y empecé a cogerle el gusto a este mundo», rememora.

En 2018, cuando fue a Míster Guía Joven con su amigo David Marrero no le dio tiempo a presentarse y fue cuando habló con Yeray Hidalgo: «Me daba mucha vergüenza pero a la semana pensé que con vergüenza no iba a hacer nada y por eso reflexioné que si él había llegado, ¿por qué no iba a hacerlo yo? Por eso quise vivir la experiencia».

Cres del Olmo, presidente en España de Miss Internacional le propuso la banda de Míster Bes Magacine de la Naviera Armas y pugnó por el título provincial. «Me preparé muy bien físicamente con varios meses de dieta y me apoyaron mis amigos para que mentalmente estuviera fuerte. En la pasarela es donde menos preparado estaba y por eso aproveché los ensayos para aprender y Yeray también nos ayudó mucho a todos. El primer día vi que había bastante nivel y mucha competencia y, sinceramente, no fui con la idea de ser favorito y ganar sino con el propósito de pasarlo bien y luchar por lo que me había currado», recuerda con una sonrisa en su boca. En la gala de Café del Mar fue pasando rondas y «tenía mariposas en el estómago, salí disfrutando, confiado y siempre sonriendo. Íbamos de desfile en desfile y cuando se eligieron a los cinco finalistas, ya pensé que había dado un paso de gigante y que solo me quedada un escalón para el objetivo», apunta. Pero cuando le tocó la pregunta en el minuto de oro, le «costó mucho arrancar, pero no me lo pensé dos veces y respondí. Me vi al final con Samuel que era Míster Zona Norte y cuando me eligieron ganador, reaccioné dándole un abrazo porque los dos merecíamos este título y le dije que iba a tocarle su momento también y que fuera a por ello», exclamó.

Al ponerle la banda de Míster Internacional Las Palmas se le pasó por la cabeza «mi familia, mis amigos, los chiquillos del gimnasio que fueron los que más me animaron cuando iba a entrenar. Mi familia siempre estuvo a mi lado y todas esas muestras de apoyo me sirvieron de mucho». También su pareja le ha apoyado «desde el primer momento y cuando me eligieron no pudo evitar llorar. Siempre ha estado a mi lado y ella se alegró incluso mucho más que yo de lo que conseguí y está muy orgullosa de ello».

En el futuro, desea seguir creciendo en el mundo de la moda, aunque su meta es dedicarse a la docencia y ser profesor de Educación Física.

Por su parte, Andrea Franco, de 23 años, 1,71 de altura e ingeniera en diseño industrial, se alzó en la misma gala provincial con la banda de Miss World Las Palmas. Ella llegó a este mundo de la mano de la jefa de estilista de Miss World España, Janira García. «Ella y yo somos vecinas del Castillo del Romeral y me comentó todo acerca del certamen y que si me quería presentar. No lo dudé porque me hacía ilusión vivir la experiencia pero estaba trabajando y tenía que tomar una decisión. Lo sopesé, puse en la balanza lo bueno y lo malo y, a pesar de que era muy precipitado, era mi momento y no quise frenar mi ilusión», destaca Andrea.

Ella se considera algo presumida porque «a todo el mundo le gusta ir guapa», pero a la vez no es «muy exigente. Me gusta arreglarme y verme bien, pero como a todo el mundo, sin volverme muy loca. A mi estilo, me encanta el color negro y tengo mil prendas así, pero no tengo un estilo definido, que me sienta a gusto con lo que llevo. Me gusta ir cómoda, aunque un tacón viste mucho y depende de la ocasión. Todo tiene su momento», narra.

Su única experiencia fue en la pasarela Fashion & Friends pero de forma puntual. «Del resto, no he hecho nada más de moda. Fue la única oportunidad que se me presentó y me encantó conocer a muchas personas y ese ambiente. Me gusta este mundo aunque reconozco que nunca he ido a ninguna agencia. Quizás tenía otras prioridades en ese momento con la carrera y ahora estoy más relajada para liberar mi mente para aprovechar esta oportunidad», cuenta la joven del Castillo del Romeral.

Del certamen, recuerda cuando pasó a la final: «Se ven en los vídeos que me quedo tal cual... no reaccioné e incluso cuando gané mi familia vino a felicitarme y me decían que reaccionara porque estaba en shock. Es un proceso que aún me cuesta asimilarlo y cuando me fui a hacer las fotos de este reportaje es cuando realmente me dije, ‘gané’».

De su futuro no tiene «muy claro aún como va a ser todo pero estoy dejándome llevar y fluyendo para descubrir este mundo. Tengo dos años para prepararme de cara al nacional y corresponder a la confianza depositada en mi. Estoy abierta a todo tipo de trabajos de moda, aunque me veo ahora mismo como ingeniera», declara Miss World Las Palmas.