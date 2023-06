La baronesa no tiene quien le escriba su novela

A finales de 2019, Carmen Cervera llamó a Nieves Herrero para que escribiera una novela sobre su vida. La periodista solo puso una condición. Si iba a poner negro sobre blanco los avatares de la baronesa, tendría que ser un relato de claroscuros. Nada de sublimar episodios de una biografía sobre la que se ciernen algunas sombras. Fueron tres años de trabajo y tiranteces. Tita revisaba los textos y el trabajo se empantanaba. Cuando por fin vio el resultado, la protagonista no quedó satisfecha y canceló el encargo. La editorial tuvo que rescindir el contrato con Thyssen, pero el libro siguió adelante con la informadora como única autora. Ahora Carmen Cervera amaga con querellarse contra la escritora, según dijo Aurelio Manzano, colaborador de 'Espejo público'. Según Manzano, los abogados de Cervera se están leyendo atentamente la obra por si encuentran trazas de difamación.

A día de hoy Nieves Herrero aún no sabe lo que molestó a la dueña de la fabulosa colección de arte, aunque lo sospecha. «Tita quería una novela mucho más romántica de lo que a mí me ha salido», dijo este miércoles Herrero durante la presentación de 'La baronesa', la ficción de la discordia. Publicada por Ediciones B, la novela llega a las librerías hoy, después de muchas fricciones entre la novelista y Cervera, que abrió a regañadientes su archivo y su álbum de fotos para que llegara a buen puerto el relato. No pudo ser. Cervera es muy celosa de su reputación y no quiere líos, además de que puede haberle salido otro proyecto, quizás audiovisual, que ennoblezca su imagen y aporte mayores dosis de almíbar a su historia.

En cualquier caso, la novela no aclara uno de los secretos mejor guardados de Tita Cervera: quién es el padre de sus gemelas, nacidas de un vientre de alquiler y que ya tienen 17 años. Risto Mejide intentó desvelar la incógnita en su programa preguntándole a la mismísima baronesa y los letrados de la mecenas enseñaron las garras, así que el secreto permanece por ahora inviolable. En la entrevista con Mejide, con algún que otro tijeretazo y sin la pregunta de marras, Cervera anunció que ella misma escribiría su libro, esta vez sin testigos.

La Moraleja

Nieves Herrero mantuvo largas charlas con la baronesa para pergeñar su novela en su casa de la Moraleja (Madrid), charlas en las que Tita se «abrió en canal», pero no ha podido utilizar todo ese material porque le ata el deber de confidencialidad. En esas conversaciones Carmen Cervera mostró su doble cara, la de una mujer simpática y cercana, sí, pero también una dama con mucho poder que se trata de tú con los mandamases del planeta. Vladímir Putin se le puso al teléfono para pujar por su colección de arte, oferta que la baronesa rechazó pese al suculento envite de los rusos: 30 millones anuales por exponer sus cuadros. Puede que sea un farol de Carmen Cervera, experta en que su patrimonio pictórico cotice al alza.

También es verdad que la antigua miss era consciente de que los españoles iban a entender mal que su colección viajara a San Petersburgo, de modo que prefirió ser prudente. Al final el acuerdo con el Estado español tampoco es moco de pavo: 6,5 millones al año para un periodo de 15 años por 330 cuadros, incluido el 'Mata Mua' de Gauguin. Putin seguramente habría hecho princesa de San Petersburgo a la antigua actriz, le habría abierto un museo y puesto la alfombra roja, pero son malos tiempos para hacer profesión de fe rusófila.

Nieves Herrero sigue teniendo por la baronesa un «enorme respeto». Aunque tampoco hay que exagerar. La última vez que Tita llamó a Nieves para comer juntas la periodista declinó la invitación.