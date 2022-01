Bárbara Rey reniega de Edmundo Arrocet

«Me ha decepcionado». Esas eran las palabras que Bárbara Rey dedicaba a Edmundo Arrocet en su entrevista en 'Sábado deluxe'. La actriz aseguró que se había sentido engañada por el humorista y desmintió que actualmente sean pareja aunque explicó que hace unas semanas su respuesta habría sido distinta.

La vedette confirmó que pasaron juntos la Nochevieja aunque puntualizó que no durmieron juntos. «Edmundo no durmió conmigo, lo hizo en la habitación de al lado. No hace falta hacer el amor, se pueden hacer otras cosas… Algo sí pasó, pero yo esperaba más después», fueron sus palabras.

A pesar de todo, parece que los dos seguirán siendo amigos, aunque todavía falta por conocer la reacción del chileno a las declaraciones de la madre de Sofía Cristo.