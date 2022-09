Bárbara Lennie espera su primer hijo junto a Diego Postigo, exmarido de Bimba Bosé

Barbara Lennie está esperando su primer hijo junto a Diego Postigo, el exmarido de Bimba Bosé. Así lo ha anunciado pletórica de felicidad en una exclusiva a la revista Hola. Será el primer vástago para ella y el tercero para él, que tuvo con la polifacética sobrina de Miguel Bosé dos hijas, Dora, de 18 años, y June, de 11. Después de haber trabajado juntos en cortometrajes y de crear en común durante la pandemia el proyecto 'Escenario 0', una serie que se emitió en HBO, encaran su creación más importante, el nacimiento de su bebé, del que no se conocen más detalles.

La ganadora de un Premio Goya a la mejor actriz por 'Magical Girl' y el productor comenzaron a salir a finales de 2016, tres años después de que este se separara de Bimba. Sin embargo, no lo hicieron público hasta la siguiente primavera, meses después del fallecimiento de la cantante y modelo a causa de un cáncer de mama a los 42 años. Fue a través de una publicación similar en sus perfiles de Instagram. Su primera aparición pública fue meses más tarde en una fiesta homenaje al diseñador Pacco Rabanne. No posaron unidos en el photocall, pero sí salieron juntos del evento. Siempre discretos con su vida íntima y familiar, no se esconden pero tampoco acostumbran a publicar su día a día, solo en algunas ocasiones comparten fotos personales en las redes sociales en las que se les ve como una auténtica familia que pronto se convertirá en numerosa.

En estos seis años de noviazgo, la intérprete ha sido la mejor compañera de Diego y se convirtió en un gran apoyo en su labor como padre tras el fallecimiento de Bimba. La actriz no dudó en volcarse con sus hijas después del duro desenlace. Tanto es así que llegó a confesar en una entrevista que las niñas le habían «cambiado la existencia». «Con June la vida es divertida, es un terremoto maravilloso. La dos son geniales, me siento afortunada», contaba. «Estoy muy feliz de poder estar en su vida y que ellas estén en la mía», aseguraba.

Diego también ha sido siempre un padre implicado. Así lo describía Bimba en su libro 'Y de repente soy madre': «Diego es el padre ideal, perfecto para mis hijas. Es muy tenaz y admiro su forma de pensar. Somos complementarios. Si no le conociera y mirase en un catálogo de donantes, él sería el elegido». Después de siete años, la nieta de Lucía Bosé y Diego Postigo se separaron, aunque continuaron siendo buenos amigos.

Antes de Diego, en la vida de Bárbara hubo otras parejas conocidas. Estuvo saliendo con el cineasta Jonás Trueba y posteriormente con el actor Israel Elejalde, que interpretaba a su pareja en la película 'Magical Girl'.