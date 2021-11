Los bajos números de ventas de Isabel Pantoja en sus conciertos de Chile

Isabel Pantoja no gana para disgustos. La tonadillera se encuentra sumida en una profunda tristeza después de la pérdida de su madre, Ana Martín, a los noventa años hace mes y medio. Una pérdida muy dolorosa que sin embargo, tuvo como contrapartida un atisbo de reconciliación con su hijo, Kiko Rivera. Algo que, a tenor de las últimas declaraciones del dj, se quedó solo en un espejismo. A esta delicada situación personal, se suma la profesional. La revista Semana ha publicado una información en exclusiva en su edición digital en la que pone de relieve que la venta de entradas de los conciertos de la tonadillera en Chile no va tan bien como se esperaba. Más aún si se tiene en cuenta que son los dos únicos espectáculos de Isabel Pantoja en Latinoamérica.

Primero tuvo que aplazar las citas en Chile desde los días 5 y 6 de noviembre hasta el 27 y el 28 de mayo del próximo año y ahora, la venta de entradas parece que no avanza. La publicación ha contactado con un trabajador de la sala de conciertos, el Gran Arena Monticello, en la capital chilena, que les ha confirmado que quedan numerosas localidades disponibles. De hecho, según esta fuente, no se habría vendido ni siquiera el 30 por ciento de las localidades ofertadas y habría disponibilidad tanto en los asientos más cotizados, de 168 euros, como de los más asequibles, de 48.

El aforo que habrá para entonces es todavía incierto y se ajustará a las medidas sanitarias vigentes en el país para entonces. En cualquier caso, según informa Semana, parece que no será del 100 por cien. Lo que sí es seguro es que se solicitará la pauta completa de vacunación a todos los asistentes y será preceptivo el uso de mascarilla.

Sus hijos tampoco están dando buenas noticias a Isabel Pantoja. Aunque el reencuentro con Kiko Rivera parecía abrir un espacio para el diálogo entre madre e hijo, la asistencia del dj el pasado fin de semana al 'Sábado Deluxe' dejó claro que, por el momento, la reconciliación ni está ni se la espera. Kiko contó el emotivo abrazo de quince minutos durante el que «volvió a ser mi madre, la que yo necesitaba», aseguró. Con el tiempo, la relación ha vuelto a enfriarse: «A los días le llamé y le dije que me quería sentar con ella y que explicara cosas pero no en Cantora ni en mi casa, en otro sitio. Se puso a la defensiva a partir de ahí dejó de ser mi madre y salió de nuevo Isabel Pantoja. Me dijo, '¿preguntarme tú? La que tiene que preguntarte soy yo'. Le dije todo lo que pensaba y le dije: ya no te voy a llamar más».

Así las cosas, si a Isabel Pantoja no le había quedado claro en qué punto se encuentra la relación con su hijo, pudo comprobarlo a través de sus declaraciones públicas. Un desencuentro que se amplía a su nuera, Irene Rosales, que desde el primer momento se ha mantenido al lado de su marido y que cuando Kiko se mostraba entregado a la reconciliación pedía tiempo y prudencia.

Por si fuera poco, la tonadillera ha tenido que ver cómo el dj no dudó en arremeter contra otros miembros de su familia. Isa y Anabel Pantoja volvieron a ser objeto de sus críticas. Kiko reprochó una vez más a su hermana la relación con su abuela: «No creo que esté triste por su muerte, no le hablaba desde que tenía 18 años». Y a su prima, que celebrara su boda inmediatamente después del fallecimiento de doña Ana.