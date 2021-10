Antonio David se reencuentra con sus compañeros de 'Sálvame' en los juzgados

Era una de las citas judiciales más esperadas. No tanto por su contenido sino por comprobar la reacción de sus protagonistas en el reencuentro después de meses de polémica. Antonio David se ha reencontrado esta semana con sus antiguos compañeros de trabajo, la presentadora de 'Sálvame', entre otros, Carlota Corredera, el director del mismo espacio, David Valldeperas, y la colaboradora, Gema López. Los tres eran citados a declarar el mismo día por la demanda por despido improcedente puesta por el exguardia civil y se mostraban tranquilos charlando de forma distendida antes de entrar en las dependencias judiciales. Más tenso aparecía Antonio David que en estos últimos meses está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. «Nos han hecho un daño que es irreparable durante casi cuatro meses de absoluto machaque y difamación diaria», decía el malagueño que afirmaba acudir «a que se haga justicia y a solventar las cosas que se me están haciendo diariamente».

Antonio David fue despedido de Mediaset el pasado 22 de marzo, después de la presentación del programa protagonizado por su exmujer y madre de sus hijos, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Cesó entonces su habitual colaboración en el programa 'Sálvame' que comenzó después de su paso por 'Gran Hermano Vip'. Por entonces se barajó que podría haber sido una condición de la protagonista para acceder al rodaje de la docuserie, extremo que se desmintió por parte de la productora, La Fábrica de la Tele. En cualquier caso, el resultado fue la pérdida del trabajo por parte del malagueño, lo que le llevó en el mes de mayo a denunciar a la que había sido su empresa hasta ese momento y a reclamarle una indemnización por perjuicios y daños morales. Una demanda en la que también solicitaría conocer el contenido del contrato de la hija de la más grande para confirmar si efectivamente ella ha sido la artífice de su despido o no.

El exmarido de Rocío Carrasco se encontraba en la sala con sus compañeros pero ellos parecían no dar más importancia a la situación. «Estaba ahí sentado como nosotros y ya está», contaba Valldeperas mientras Corredera puntualizaba que ellos habían acudido «en calidad de testigos». Lo cierto es que se vieron pero no se hablaron, al menos así lo decía Gema López que explicaba que no habían tenido oportunidad de hablar. La ausencia de Jorge Javier Vázquez a la cita judicial por motivos laborales hizo que finalmente se aplazara para la primera quincena de septiembre. Quizás para entonces sí puedan escucharse los argumentos de unos y de otros.

Entretanto, Antonio David no ha hecho ningún otro movimiento profesional, al menos públicamente. Su despido de 'Sálvame' llevaba también aparejada la imposibilidad de participar en cualquier otro programa de Mediaset, lo que limita considerablemente sus oportunidades laborales. En este sentido, no ha podido acudir a defender a su mujer, Olga Moreno, que lleva tres meses participando en el programa 'Supervivientes' en Honduras. Parece ser que el exguardia civil estaría esperando al regreso de su esposa para seguir tomando decisiones. Una de las opciones que se barajan es que el matrimonio interponga nuevas demandas. De hecho, la hermana de Olga, Raquel Moreno, se ha manifestado en redes sociales «cansada de insultos, humillaciones en información falsa sobre mi empresa», razón por la que ha puesto la situación en manos de sus abogados. Parece que el futuro de la familia Flores-Moreno pasa irremediablemente por los Tribunales.