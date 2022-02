Antonio David y Marta Riesco, crónica de una ruptura anunciada

La irrupción de Iñaki Urdangarin en el panorama del corazón dejó en un segundo plano el que hasta ese momento estaba siendo el triángulo amoroso de la temporada. Antonio David Flores y Marta Riesco confirmaban su romance después de que fueran publicadas unas fotos de él saliendo de la casa de la periodista en Madrid. Sin embargo, después de que arreciaran los rumores sobre su ruptura, este miércoles, la revista 'Semana' confirmaba la separación definitiva.

La relación habría durado lo que ha tardado en hacerse pública. Es decir, si atendemos a lo que ellos han querido hacer ver, habrían empezado después de que el colaborador confirmara su separación de la que había sido su mujer durante 12 años, Olga Moreno, el pasado mes de octubre. Esto supondrían apenas unos meses de amor. Sin embargo, el runrún de que el exguardia civil estaba siendo infiel a su mujer con una o varias mujeres empezó mucho antes y desde el principio se barajaba la posibilidad de que la periodista fuera una de sus conquistas. Concretamente, la revista Semana fecha el inicio de su noviazgo clandestino hace dos años.

Ahora, parece que la exposición pública y los recelos mutuos habrían dado al traste con su historia de amor. Por un lado, ella observa tibieza en la separación del malagueño de su mujer y madre de su hija pequeña. En sus últimas declaraciones, el colaborador reconvertido en youtuber se ha esforzado en dar su sitio a la mujer con la que ha estado durante 20 años y le ha pedido perdón por no haberle dado las explicaciones necesarias sobre su nueva novia antes de que saliera a la luz pública. Además, subraya cada vez que alguien quiere escucharle que aunque su matrimonio se haya roto, su familia sigue adelante.

Unas palabras que, según trasladan algunos colaboradores de Mediaset, donde también trabaja Marta Riesco, no habrían sido muy bien recibidas por la periodista. Por su parte, él está receloso de algunos de los últimos movimientos de la reportera y no entiende la complicidad pública que ha mostrado con miembros del programa 'Sálvame', del que el colaborador fue despedido de forma fulminante en directo y cuya productora, La fábrica de la tele, ha sido la artífice de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el programa que ha puesto en la picota a él y a su familia durante el último año.

Sea como fuere, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia pero hace tiempo que no se les ve juntos. Marta continúa de baja laboral después de acudir a la clínica López Ibor. Al parecer, estaría sufriendo problemas de ansiedad debidos a la exposición pública que le ha supuesto su historia con Antonio David.

Su madre, María Jesús, que no ha dudado en reconocer su disconformidad con el noviazgo de su hija, ha asegurado que la reportera se encuentra mal y ha pedido respeto para ella y para su intimidad, aunque no ha querido profundizar en las razones de su estado. «Yo no voy a decir por qué ni por nada, pero os pido respeto por una mujer que no ha hecho nada y que tiene derecho a que la respetéis».