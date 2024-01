Antonio Banderas y Melanie Griffith unidos de nuevo para apoyar a Dakota Johnson

Dakota Johnson sigue cosechando éxitos profesionales. Su último hito ha sido presentar el conocido late show 'Saturday Night Live' junto a su conductor habitual, Jimmy Fallon, y al cantante Justin Timberlake. Una cita muy especial en la que ha logrado reunir de nuevo a Antonio Banderas y a Melanie Griffith que no han dudado en arropar a la actriz en esta incursión televisiva. Les acompañaba también la hija que la pareja tiene en común, Stella del Carmen. La expareja llegó a los estudios cogida del brazo, demostrando así que siguen siendo familia a pesar de que hace 20 años que se separaron.

El actor malagueño no ha dudado nunca en reconocer la buena relación que tiene con la madre de su hija. «Melanie ya no es mi esposa, pero creo que es mi mejor amiga. La amo y la amaré hasta el día de mi muerte. Ella es mi familia», dijo en una entrevista para 'People'. Unas declaraciones que no se han quedado solo en buenas palabras sino que son una realidad, a tenor de los acontecimientos.