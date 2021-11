Y el anillo 'pa'pronto'

Jennifer Lopez ama a Ben Affleck. Probablemente no tanto como a sí misma, tal como ha demostrado la cantante gustándose y regodeándose ante una cámara con motivo de su 52 cumpleaños, pero sí lo suficiente como para confirmar su relación en Instagram con una imagen en la que ambos se funden en un apasionado beso. Podría decirse que es un beso de película. Pero en realidad, no. Porque en las películas los besos son falsos y normalmente los actores y actrices se los dan en el comienzo de la barbilla o sobre el labio superior para evitar la intimidad de la boca. Sin embargo aquí ambos aparecen con los ojos cerrados y absolutamente entregados a la tarea de darse un soberano y genuino morreo.

Tan enamorados los ven sus seguidores que algunos ya han empezado a preguntarse (como la propia JLo en su famosa canción) «¿Y el anillo pa'cuándo?». Hay quien barrunta que el anillo 'pa'muy pronto', que la cosa está al caer y que ya suenan campanas de boda. Otros van incluso más lejos y sospechan que el pedrusco que luce últimamente la cantante en el anular es la sortija de su nuevo compromiso con Ben Affleck. Sin embargo, amigos cercanos a la pareja opinan que esta vez el actor y la cantante se lo van a tomar con calma y que tardará en llegar el compromiso.

Si llega, será el tercero entre ellos dos, y 17 años después de haber desbaratado sus planes de boda, en 2003 y 2004. Supuestamente fue Affleck el que dio el paso atrás. Y Jenny (la del Bronx) quien se quedó destrozada, pero por poco tiempo, ya que enseguida conoció a Marc Anthony, se casó con él, tuvieron mellizos y más tarde se divorciaron. Ben tampoco se quedó atrás. Se casó con Jennifer Garner, tuvieron tres hijos y al final se separaron por los graves problemas del actor con el alcohol. Muchas botellas después, y varias terapias de rehabilitación mediante, Affleck dice sentirse más sobrio que nunca.

Poco antes de darle esta nueva oportunidad al hombre que la dejó plantada, Lopez se había comprometido con el jugador de béisbol Álex Rodríguez, pero sus planes de boda se fueron a pique y en abril rompieron. 'La mujer que siempre estaba a punto de casarse', bien podría ser el título de la biografía (quizás no autorizada) de Jennifer Lopez. De hecho, porque ella no ha querido, pero solo con vender las prohibitivas sortijas de compromiso que ha ido recopilando a lo largo de su abultada trayectoria sentimental, la cantante se podría haber prejubilado antes de los cuarenta.

El sábado cumplió 52 y lo celebró sobre la cubierta de un yate, surcando la Costa Azul, en bikini y presumiendo de físico espectacular. La modestia, si alguna vez la tuvo, debió de saltar por la borda... «Fifty-two this morning!» («Cincuenta y dos, esta mañana»), proclama orgullosa Jennifer en ese vídeo que ya ha dado la vuelta al mundo, mientras se ajusta el escueto bikini. Al otro lado de la cámara una voz masculina, que recuerda mucho a la de Ben Affleck (de 48), replica: «Yes, give it to me!» («¡Sí, dámelo!»), a lo que ella reacciona con sensuales contoneos y poses dignas de una adolescente en la edad del pavo. «Nunca he estado mejor», declaró JLo recientemente en una entrevista.

Está claro: la segunda temporada de 'Bennifer 2.0', nombre oficial de la pareja, no ha hecho más que empezar. Y se esperan muchos y muy jugosos capítulos.