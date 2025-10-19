Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida

El artista teme que su excompañero no le pague su último concierto

Joaquina Dueñas

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:29

Durante la recta final de la gira de despedida del dúo Andy y Lucas fueron muchas las informaciones que apuntaban a una mala relación entre los cantantes, pero si hubo una noticia delicada fue la que trascendió sobre un enfrentamiento físico entre ambos durante un concierto en Mérida que Lucas Gonzáles se apresuró a desmentir. Andy Morales terminó con una lesión en el abductor que Lucas achacó a una caída. Ahora, ha sido el propio Andy quien ha confirmado que la pelea fue cierta y Lucas «casi le rome el abductor».

Ha sido en el programa 'Fiesta' donde la periodista Arabella Otero ha relatado la versión del afectado: «A mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia y que, en los camerinos, antes de salir a los conciertos, siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo». Aquel día, «no le gustó nada verle reírse y de cachondeó con el resto del staff. Fue ahí donde comenzó la supuesta agresión», ha continuado. «Se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida», ha terminado.

Además, Andy ha confesado que es el único que no ha cobrado el último concierto en Vistalegre: «Sospecho que no me va a pagar», ha lamentado, aunque está feliz con su nueva etapa en solitario: «Tengo más clubs de fans ahora en solitario que cuando estaba con Lucas. Ni todos los premios del mundo pueden igualar este cariño», ha dicho.

