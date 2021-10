Anabel Pantoja celebra su boda con Omar Sánchez

Después de que se pospusiera por causa de la pandemia y de que estuviera a punto de volver a suspenderse por el fallecimiento de Doña Ana, madre de Isabel Pantoja y abuela de la novia, Anabel Pantoja ha dado el 'sí quiero' más agridulce a Omar Sánchez en la isla canaria de La Graciosa. Una ceremonia repleta de sobresaltos y marcada por las ausencias. La última, la de Kiko Rivera, que después del fallecimiento de su abuela prefirió quedarse en Sevilla, lo que provocó que su mujer y sus hijas también dejaran la isla para regresar a su lado.

Poco antes de las seis de la tarde –hora peninsular– llegaban los 70 invitados, todos vestidos de blanco, entre los que se encontraban Raquel Bollo y su hija Alma, Amor Romeira (concursante de Gran Hermano 9), la influencer Susana Molina y una Belén Esteban que llegaba ligeramente mareada después del recorrido en ferry. También estaba su prima, Isa P., junto a su novio Asraf y el hijo de ella.

El novio llegaba a las siete menos cuarto de la tarde, minutos después lo hacía la novia entre aplausos de los invitados, con un vestido que adelantó la revista '¡Hola!'. Un diseño repleto de bordados, encajes y transparencias de Rue de Seine, firma nupcial de Nueva Zelanda. Tras ser declarados marido y mujer, llegó el momento del convite en el que los productos canarios fueron protagonistas.

La sobrina de Isabel Pantoja siguió adelante con su boda soñada después de recibir el apoyo de los suyos, incluido el de la tonadillera. De hecho, Anabel no dudaba en responder en redes sociales a quienes criticaban su decisión: «No se puede tener tan poca empatía. Que yo sepa, cada persona, cuando se le va alguien, hace y realiza lo que le da la gana. Sin ser juzgado». También hablaba sobre su postura ante la decisión de su primo de no acompañarla: «Entiendo a Kiko. Su situación actual y su estado, que no es el mío. Él me pidió perdón por no venir y yo le entendí. Respeto su decisión, al igual que la de Irene. Siempre querré lo mejor para él». «Aquí termina esta historia», zanjaba.