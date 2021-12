Alejandro Tous y Esther Acebo, posible romance más allá de la gran pantalla

Son jóvenes, son guapas y tienen éxito profesional. Las actrices Esther Acebo y Ester Expósito, compañeras de reparto en 'La Casa de Papel' son noticia en estos días por cuestiones de amor en las que parece ser que estarían corriendo suertes dispares. Mientras los titulares apuntan a una relación entre Acebo y el también actor Alejandro Tous, parece que Expósito habría finalizado tu romance con el intérprete mexicano Alejandro Speitzer.

El actor de 'Yo soy Bea' y la intérprete de Estocolmo han trabajado juntos en el rodaje de un cortometraje 'But not with you', basado en un poema de Patricia Benito. Una obra perlada de romanticismo y pasión. Si se confirma, no serían los primeros actores en enamorarse en un set de rodaje, de hecho, grandes historias de amor han nacido entre bambalinas con más o menos éxito (véanse Blake Lively y Ryan Reynolds, Brad Pitt y Angelina Jolie, Antonio Banderas y Melani Griffith o Jada Pinket y Will Smith). La revista Semana publicaba la semana pasada unas instantáneas en las que los dos actores aparecían paseando por Madrid y haciendo una serie de compras. En esas fotografías se les veía abrazándose y en actitud cómplice a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado esta posible relación. De ser así, el romance habría nacido al son de los versos de Benito: «Y me enamoré… pero no de ti. Me enamoré de lo que creí que podíamos haber sido aquella noche».

La cruz en el amor la pone Ester Expósito. Los rumores sobre la ruptura con su pareja, Alejandro Speitzer, llevan varias semanas, de hecho, parece que desde mediados de abril ninguno de los dos habría publicado ninguna muestra de amor en redes sociales, donde habitualmente eran muy activos. El hecho de que todavía se sigan en sus perfiles digitales ponía en duda el distanciamiento ya que es muy habitual que las exparejas también pasen a ser examigos en el mundo virtual. Finalmente, su presencia en un evento de Bulgari en la ciudad italiana de Milán habría sido la confirmación tácita del final de este noviazgo. Los dos actores llegaron por separado y tampoco posaron juntos, a pesar de eso, las personas que estuvieron presentes indican que la actitud de ambos fue cordial y sí llegaron a saludarse.

Expósito y Speitzer se conocieron precisamente en el rodaje de 'Alguien tiene que morir', una miniserie de Netflix. A pesar de intentar mantener su vida personal en un discreto segundo plano, la pareja confirmó su relación a finales de 2019. Desde entonces se les ha visto juntos con total naturalidad y han intercambiado numerosos comentarios. Con la misma naturalidad han seguido reflejando sus vidas en Instagram donde la ausencia del uno en las imágenes del otro y viceversa despertó las primeras sospechas.

En cualquier caso, los cuatro actores están viviendo un dulce momento profesional con numerosos proyectos. Expósito estrenará en breve 'Mamá o Papá' y 'Élite: historias breves'. Speitzer protagoniza la secuela de la comedia romántica 'Me gusta, pero me asusta', que tiene por título 'Me encanta, pero me espanta'. Por su parte, en la pareja formada por Acebo y Tous, ella ha terminado de rodar la quinta y última temporada de 'La Casa de Papel' mientras él ha grabado para Tele5 'Besos al aire' y está centrado en 'El Vivero'.