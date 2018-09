Alcalde de Teror y anfitrión de miles de romeros

En la primera semana de enero de este año, cuando la mayoría de la gente estaba pendiente de las compras navideñas, José Luis Báez recibía el bastón de mando de Teror. No como regalo, sino fruto del pacto de gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular, una entente que ha funcionado para sorpresa de muchos casi sin problemas y que incluía la alternancia en la Alcaldía.

Y ahora, cuando la mayoría de la gente está aún de vacaciones o reincorporándose a la rutina diaria, José Luis Báez está al pie del cañón porque manda el calendario, ese que señala que entre el 7 y el 8 del presente mes llegarán a Teror unas 300.000 personas. Como alcalde, le toca ejercer de anfitrión pero también de garante de que la organización funciona como un reloj y es capaz de atender ese desafío.

Pero antes que alcalde ha sido vecino y ha disfrutado como todos de las fiestas. «Yo vivo en El Palmar, a tres kilómetros de Teror», explica el primer edil, «y recuerdo de pequeño, cuando llegaban las fiestas, preparar la mochila y venirme a casa de mis tías, que viven en el pueblo a pasar las fiestas y estar todo el día callejeando, con los amigos del cole, con mis primos... Las casas de mis tías están seguidas y en una nos quedábamos los chicos y en otra las chicas. Disfrutábamos de los cochitos, de las casetas de los rifles de balines... recuerdo que los chiquillos aprovechábamos esos días del Pino, o de las Marías, para que nos comprasen en los puestos una espada, una pistola... aquellos juguetes de entonces».

Sobre la experiencia en política, José Luis Báez no tiene duda: es satisfactoria, a pesar de que el nivel de exigencia es mucho. «No me arrepiento de estar en política. Desde el principio tenía claro lo que esto suponía. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Uno tiene sus responsabilidades y se compromete a cumplirlas. Me tocó y estoy ilusionado con lo que hago, a sabiendas de que no es fácil, porque a veces viene un vecino a que le resuelvas un problema y no puedes».

Subraya que esa exigencia es mayor si cabe por cuanto el Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano: «Estamos en la calle y se te acerca la gente, te cuenta que tiene a un hijo sin empleo, o un problema que tiene en su calle. Y esto no tiene horario».