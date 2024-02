Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado: «He tocado fondo»

Joaquina Dueñas Miércoles, 14 de febrero 2024, 13:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«En shock», así decía estar Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado y madre de su hija menor, tras conocerse la detención del sobrino de María del Monte y su presunta implicación en el asalto a la vivienda de la cantante a finales de agosto del año pasado. «Me entero por mi hija, que lo vio a través de las redes sociales. Llegó llorando a casa después de verlo en las redes», ha revelando en una exclusiva en la revista 'Lecturas'. Aunque dice que ha intentado preservar la relación entre padre e hija, le ha reprochado que haya sido un «padre ausente». «Mi hija tiene ayuda psicológica. Y creo que al final yo también tendré que cogerla, porque he pasado mucho. He tragado mucho y ya he tocado fondo», se lamenta.

Alba ha hecho un repaso del tiempo que compartió con quien fue su marido, destacando que ha aguantado situaciones que no debería haber tolerado. Tanto que incluso ha llegado a afirmar que le daba «miedo» dejar a la hija que tienen en común con él. Respecto a la relación de su exmarido con su tía, también lo tiene claro: «De María del Monte no puedo hablar bien. Durante mi matrimonio con Antonio, yo no he vivido que ella tuviera cariño y apego hacia su sobrino», una versión que contradice a la opinión generalizada de que la cantante habría sido uno de sus mejores apoyos. Entretanto, Antonio Tejado permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza, y está «tranquilo», según ha relatado su hermano Chema Tejado. «Estamos fuertes, enteros y muy muy unidos», ha dicho a los medios que preguntaban por el estado de su familia al tiempo que ha pedido respeto.