Aitana y Sebastián Yatra, escapada a la República Dominicana

Aitana y Sebastián Yatra han disfrutado de unos días de descanso de la República Dominicana, una romántica escapada en la que han vivido mágicos momentos que han querido dejar plasmados en sus redes sociales. Ambos han subido varias imágenes bañándose con un mágico atardecer de fondo, con amigos o disfrutando de un coco. Eso sí, todas por separado, aunque de un solo vistazo se comprueba que están tomadas en los mismos lugares.

Además, las estrellas de la música son reconocidas allá donde van y gracias a eso hemos podido verlos más distendidos disfrutando de una sobremesa con música después de una cena. El colombiano no dudó en coger el micrófono e interpretar una canción dedicada a su acompañante con la que no dejó de cruzar miradas, mientras los dos reían incesantemente. Un pequeño concierto improvisado que hizo las delicias de los allí presentes, pero muy especialmente, de Aitana.

La cantante parece haber superado su confesado miedo a volar, a tenor de los numerosos viajes que está haciendo últimamente. Fue en 'El Hormiguero' donde aseguró que «cuando tengo que coger un avión es porque no me queda otra, lo cojo. Pero si no, voy a todas partes, por muy lejos que esté, en furgo, en coche o en tren». Parece que el amor todo lo puede.