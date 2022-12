Aitana y Miguel Bernardeau rompen después de casi cuatro años juntos

Jóvenes, guapos y con éxito profesional. La pareja formada por Aitana (23 años) y Miguel Bernardeau (26) parecía tenerlo todo. Hace tan solo dos semanas, la cantante y el actor presentaban su primera serie juntos, 'La Última'. Aunque nada podía hacer pensar que entre ellos había problemas, parece que no estaban pasando por su mejor momento. Según publica en exclusiva la revista 'Lecturas', la pareja llevaba desde mayo arrastrando una profunda crisis que finalmente no han podido superar.

La publicación muestra una serie de imágenes en las que se puede ver al actor serio y cabizbajo, acudiendo a la vivienda que compartía con la cantante para recoger algunos de sus enseres y llevarlos a la casa de sus padres, muy próximo a su antiguo hogar. Y es que el hijo de Ana Duato se ha refugiado en sus progenitores en estos momentos de cambio. Por su parte, Aitana recibe el apoyo de sus amigas mientras prepara el concierto final de su gira '11 razones' en el WiZink Center de Madrid.

Al parecer, el proyecto que estaba llamado a unirles, 'La Última', les habría pasado factura. Miguel tuvo que renunciar a varios proyectos para poder coprotagonizar la serie con su pareja, algo que le resultó frustrante, mientras que ella estaba volcada en la música, en plena gira y promoción de su disco, lo que podría haber afectado a su rendimiento durante los rodajes. Desde el entorno de la pareja han trasladado que la tensión era evidente entre ellos durante las grabaciones.

Su primera serie juntos

La serie se estrenó el pasado 2 de diciembre y la pareja dedicó los días previos a una intensa promoción conjunta de la ficción en la que ella da vida a una aspirante a cantante mientras que él es un boxeador que quiere convertirse en profesional. Entonces, algunos titulares hablaban de la «timidez» entre los protagonistas, algo que ahora cobra un sentido nuevo después de conocer la ruptura.

Durante esa promoción también pasaron por el programa 'El Hormiguero' donde contaron que se conocieron gracias a la serie 'Élite' donde trabajaba Miguel. «Me gustó», confesaba la cantante que no dudó en buscarle en Instagram para contactar con él. Los jóvenes contaron cómo su primera cita había sido un auténtico desastre. «Se me cayó la copa por el suelo», recordaba ella al tiempo que él aseguraba que «por primera vez en mi vida no comí nada». A la salida, los fans los pusieron tan nerviosos que cada uno se marchó por su lado sin ni siquiera despedirse. Después de aquello, parece que todo fue a mejor y se convirtieron en una de las parejas más consolidadas. Siempre discretos, no han sido amigos de hablar de su vida privada cuando estaban juntos y, por el momento, parece que tampoco tienen previsto hacerlo respecto a su separación ya que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su ruptura.