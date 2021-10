Adele: «Sé lo que quiero. Y realmente sé lo que no quiero» La cantante ha hablado sobre su divorcio y su pérdida de peso en la revista Vogue

Adele saca nuevo trabajo y ante su lanzamiento ha realizado una entrevista a la revista Vogue en la que habla como nunca sobre su vida personal y profesional. De hecho, ambas cuestiones están íntimamente relacionadas: «Simplemente sentí que quería explicarle (a su hijo), con este álbum, para cuando sea mayor, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en busca de mi propia felicidad», afirma la cantante.

Por una vez, al cumplir los 30 años, decidió ponerse a ella misma primero. Ahora, a sus 33 años sabe lo que quiere pero, sobre todo, sabe lo que no quiere. Así, nació 'Esasy on me', un trabajo muy personal que pretende responder a las preguntas de su pequeño de ocho años sobre su divorcio y sobre los problemas que esa separación pudo causarle.

La ruptura con su marido coincidió con otra serie de acontecimientos y con la crisis de los 30 años, lo que le provocó una angustia que la llevó a practicar deporte asiduamente. Descubrió que el deporte le ayudaba con la ansiedad y le funcionaba para mantener el equilibrio emocional. Al final, llegaba a practicarlo entre dos y tres veces al día. Se convirtió en cierto modo en una adicta, pero también fue su salvación, y sin plateárselo como un modo de perder peso, la realidad es que cuando la cantante londinense volvió a aparecer públicamente, lo hizo con unos 45 kilos menos.