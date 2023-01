El actor Jeremy Renner reaparece tras su grave accidente: «Gracias por vuestro cariño»

Jeremy Renner, el actor de 'Ojo de Halcón' de Marvel, ha reaparecido a través de sus redes sociales después de quedar en estado «crítico» tras un accidente al retirar nieve en su rancho de Mt. Rose-Ski Tahoe, en Nevada (Estados Unidos). El intérprete norteamericano, de 51 años, ha querido agradecer «el apoyo y las palabras de cariño» recibidas estos últimos días, pero ha reconocido estar áun «sobrepasado» por el incidente.

Como se puede ver en la imagen publicada por Renner, el actor aún se encuentra en el Hospital y tiene un fuerte golpe en la parte izquierda de su cara. Sin embargo, la propia publicación y las breves palabras del intérprete de 'Ojo de Halcón' han tranquilizado a sus fans y compañeros de profesión, que no han dudado en dar ánimos a través de los comentarios. La publicación ha sumado cerca de 200.000 comentarios en apenas diez horas.

Personalidades de todo el mundo le han lanzado palabras llenas de cariño y ánimos a Renner. Penélope Cruz, Chris Hemsworth, Orlando Bloom y muchos otros compañeros de profesión, seguidores y amigos le han deseado al famoso actor de Marvel «una pronta recuperación».

El accidente de Jeremy Renner ocurrió después de que el área donde reside, en Nevada, sufriera una gra tormenta en Nochevieja que dejó a 35.000 hogares aislados. Renner estaba despejando nieve cuando sufrió heridas graves. Su representante dijo a The Hollywood Reporter y Deadline que «podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable (...) tras sufrir un accidente mientras despejaba nieve».

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderlandpic.twitter.com/6LBG9DsLAU Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Recientemente, el actor publicó en las redes sociales un artículo sobre las graves condiciones meteorológicas en la zona del lago Tahoe, que limita con California y Nevada y es un destino de esquí de fama mundial. El 13 de diciembre, Renner tuiteó una foto de un coche sepultado por la nieve con el pie de foto «La nevada del lago Tahoe no es broma».

Renner ha sido nominado a dos Oscar por sus papeles en 'The Hurt Locker' ('Vivir al límite' o 'En tierra hostil') y 'The Town' ('Ciudad de ladrones' o 'Atracción peligrosa'). También, como he sabido por miles de fans en el mundo, interpretó el papel de Clint Barton, el superhéroe Ojo de Halcón, en varias películas de Marvel y en una reciente miniserie.