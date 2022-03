Elena Furiase «Mi abuelo El Pescaílla era feminista» «Escribo desde pequeña y ahora me he enfocado en ello, estoy redactando guiones, preparando una novela y cuentos», desvela la hija de Lolita

Se confiesa «muy flamenca», pero las noches de copas para ella quedaron atrás... «A mí ya una discoteca toda la noche 'chunda-chunda' no me apetece nada». Y es que ahora las 'quedadas' de Elena Furiase son gastronómicas. Embarazada de cinco meses y recuperada del coronavirus que padeció en febrero, la actriz participó el pasado miércoles en una innovadora experiencia de ocio gastronómico celebrada en Madrid para dar a conocer las 'Gastro Quedadas' de Orlando Creaciones, una iniciativa que combina las cenas entre amigos con la afición por los fogones. Para demostrarlo, Elena ayudó al chef Iván Sáez a cocinar una tosta de ensalada con pimientos asados, y un secreto ibérico con ñoquis y salsa de tomate. La hija de Lolita Flores cumplía ese día 34 años.

«Prefiero pasar mi cumple trabajando, porque si no me pongo muy nerviosa –explicaba Elena. La celebración ya vendrá luego. Pero es que desde niña cumplir años me altera, me emociona».

Nació el día después del 8-M, y se considera feminista «ya desde que me estaba haciendo mi madre». Procede de una familia que, como ella dice, «es un matriarcado de mujeres muy trabajadoras que han luchado por conseguir un hueco en esta sociedad». Su abuela, Lola Flores, era una ellas. «Yo creo que a su manera fue feminista. Se puso el mundo por montera y aunque de jovencita pasó por cosas complicadas, al final siempre se sintió libre e hizo lo que quiso. Por ejemplo, casarse con un gitano. Y mi abuelo, 'El Pescaílla', siendo gitano, fue un hombre muy feminista a pesar de su cultura y de su generación».

Hija de Lolita Flores y del empresario argentino Guillermo Furiase, Elena Dolores Furiase González tiene sangre italiana y gitana lo que la convierte, según cuenta entre risas, en una «bomba de relojería». Mujer aficionada a «poner orden», dice haber heredado la templanza de su padre y el desparpajo de su madre. Precisamente Lolita felicitaba a su hija el miércoles por la noche desde el plató de 'Las tres puertas' lamentando no poder asistir a su fiesta de cumpleaños.

Famosa desde la cuna, Elena se dio a conocer como actriz con su personaje de Vicky en 'El Internado', la serie por la que abandonó sus estudios de Comunicación Audiovisual. El pasado septiembre se casó en Vejer de la Frontera con el músico Gonzalo Sierra, muy amigo de su hermano Guillermo, padre de su hijo Noah, de tres años, y de la criatura que está en camino. Noah es ese nieto al que Lolita consiente todo, incluso que le ponga perdida de helado de chocolate una butaca de color blanco, tal como le confesó la cantante a María Casado.

Elena se ha referido alguna vez en Instagram a ella como «mi santa madre». Ambas están muy unidas. «En mi familia me dicen que yo soy una madre muy madre –detalla Furiase–. Incluso mi madre asegura que en eso la he superado. Pero yo lo pongo en duda porque ella para mí es una madre extraordinaria. Nunca la he sentido ausente. Y, aunque haya estado en la otra punta del mundo, si la he necesitado la he tenido». Las dos acaban de compartir rodaje en la película 'Venus', de Víctor Conde, que se estrenará el próximo otoño. «Es un gusto que nos dediquemos a lo mismo porque se crea un vínculo todavía más fuerte. Además de madre e hija somos compañeras de trabajo».

«Soy una 'ideasta'»

Elena, que pasó por 'MasterChef Celebrity', sigue cocinando a diario. «Hay gente que tras el concurso no quiso tocar ni una olla, pero a mí no me frustró porque conocía mi nivel y aprendí mucho». Hoy asegura bordar la auténtica salsa carbonara, así como un «calamar al horno con tomate y con patatas que me sale muy rico». Pero la verdadera pasión de esta mujer que en Instagram se define como actriz e «ideasta» («porque siempre estoy elucubrando y tengo muchas ideas») es la escritura. «Desde pequeña he escrito mucho y ahora me he enfocado en eso. Escribo guiones de cortometrajes, películas, estoy escribiendo una novela, cuentos para niños… Todavía no me he lanzado a publicar porque es un proceso muy largo. Y además yo no me considero escritora, me da mucho respeto».

Así de polifacética es esta nieta de Lola Flores, una 'hispanoargentina' y 'gitanoitaliana' que se siente muy flamenca. Sobre todo en el carácter. «Porque soy una persona muy abierta, muy sociable y enseguida me hago con la gente». Puesta a empatizar, desvela que en este segundo embarazo no ha sentido rechazo por ningún alimento. «Pero sí me ha dado mucho por las naranjas –confiesa–, me las estoy comiendo a bocados».