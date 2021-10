«De la 360º me motiva la aventura a lo deconocido»

Carreras por montaña de todo tipo e infinidad de ultras. Ahora da el paso y afrontará en noviembre el Desafío 360º. ¿Qué le ha motivado?

He de decir que en los últimos años me había picado la curiosidad, pero no me atrevía porque no sabía manejar el GPS. Un amigo me ha ayudado a utilizarlo y me animó a hacerla. Él al final no podrá participar pero yo en septiembre di el paso y efectué oficialmente mi inscripción.

UTMB

Fortaleza mental

De todo tipo

¿Conoce La Gomera?

No. Fui de pequeña a un campamento, pero ni me acuerdo.

Imagino que cuando surgió en su cabeza la posibilidad de inscribirse en la WAA 360º pensó que sería en Gran Canaria. ¿Qué dijo al conocer el destino?

Me hizo dudar bastante. Me he estado preparando en Gran Canaria, con recorrido de otras ediciones, y aquí he ido aprendiendo a utilizar el GPS desde el pasado mes de junio. Me daba más seguridad que fuese en mi isla, pero finalmente he dado el paso y como dije antes en septiembre me inscribí.

¿Qué espera?

Para mí la 360º será una aventura a lo desconocido. Me gusta correr de noche, pero estar dos días sin dormir no sé cómo lo aguantaré. Todos son incógnitas.

¿Cuál ha sido hasta el momento la mayor distancia que ha recorrido durante una ultra?

Una Transgrancanaria de 132 kilómetros.

¿Cómo prepara este reto que en años anteriores ha rondado los 260 kilómetros?

Con mucho entrenamiento. Los fines de semana suelo estar unas 9 horas por la montaña y esto lo complemento un día a la semana en el centro Mi-Forma con entrenamiento específico a las órdenes de Miguel Alemán.

¿Qué necesidad tiene de esto?

Jajaja. A mí todo este esfuerzo me merece la pena. Lo hago por hobby. La montaña me distrae y me ha dado la oportunidad de conocer la isla y las islas, así como otros muchos lugares de la Península y el extranjero.

¿Y después de la 360º qué?

Jajaja. Pues correré a la semana siguiente la Tamadaba Trail, aunque sea caminando. No me la perderé.

¿Ahora la pandemia frenó el ritmo de todos, pero en un año normal cuántas carreras suele realizar?

Unas 30 carreras al año.

¿Teniendo en cuenta el material obligatorio que deberá llevar -3 litros de agua, linternas, ropa, comida, etc- cuántos kilos pesará su mochila?

Pues no he hecho el cálculo, pero imagino que unos 7 u 8 kilos.

Ayer sábado participó en la Sky Gran Canaria como preparación para la aventura 360º, pero Sandra Moreno sigue teniendo en su cabeza nuevas metas. «Sigue pendiente la UTMB», destaca. Pero cuando acabe la 360º ya valorará qué ultras realizará en 2022.

«Seguiré corriendo mientras las piernas me lo permitan, porque de cabeza voy sobrada», resalta esta mujer que disfruta con un deporte que sigue en auge en Canarias.

Se da la curiosa circunstancia que Sandra Moreno ha corrido en todas las islas menos en La Gomera. En noviembre la conocerá a fondo.