Isidro Hernández y Hermanos: Más de 100 años de acero y método

En Canarias hay empresas que forman parte del paisaje cotidiano. Isidro Hernández y Hermanos es una de ellas. Nació como un pequeña herrería en los años veinte y hoy es una empresa de estructuras metálicas con oficina técnica propia, certificaciones, logística y un parque de maquinaria que compite con cualquiera. Pero lo decisivo no es la lista de máquinas: es la historia que las sostiene. Porque aquí, detrás de cada viga, hay apellidos, aprendizaje y un traspaso de testigo que no se ha roto en 105 años.

La primera generación levantó el taller con el sentido práctico de la forja: resolver problemas reales de obra con hierro, fuego y oficio. La segunda y la tercera ampliaron el catálogo, pasaron del remache a la soldadura moderna y profesionalizaron el proceso. La cuarta —la actual— ha convertido esa experiencia en método: planificación técnica, producción ordenada, documentación y control de calidad. Y ya hay una quinta generación preparándose: jóvenes que se forman en FP industrial, ingeniería o gestión, y que conocen el taller porque lo han visto desde pequeños, entre perfiles, sierras y chispas. Ese relevo explica mucho mejor que cualquier eslogan por qué esta casa sigue creciendo: el conocimiento no se improvisa; se hereda y se actualiza.

El presente de Isidro Hernández y Hermanos se entiende en cuatro ideas, cada una con su sitio. Primera: la empresa diseña y fabrica con cabeza, apoyándose en una oficina técnica que traduce un plano en piezas fabricables, con tolerancias claras y un montaje sin sorpresas. Segunda: la fabricación está respaldada por un parque de equipos que permite cortar, plegar, punzonar y curvar con precisión, concentrando trabajo bajo techo para que la obra sea ensamblar, no improvisar. Tercera: la logística —medios propios y coordinación con proveedores— sostiene los plazos. Cuarta: el marco de certificación (marcado CE UNE-EN 1090, ISO y procedimientos de soldadura cualificados) da trazabilidad a cada fase. El resultado es fácil de explicar a un cliente: previsibilidad.

Pero todo esto no tendría valor si no se notara la mano de la familia. Aquí se trabaja con el rigor de la industria y la memoria del taller. Se planifica pero también se reconoce el instinto de quien lleva décadas viendo acero: cómo se comporta una chapa cuando se pliega, qué truco evita un retrabajo, dónde está el detalle que marca la diferencia en la obra. Ese equilibrio es la identidad de la casa. Y se percibe en la gestión: menos burocracia y más disciplina de proceso.

El relato técnico encaja con un tono humano que conviene subrayar. La factoría ha sido noticia por un reportaje de la Televisión Canaria sobre una de las primeras mujer soldadora en Canarias: un detalle que habla del cambio real en oficios tradicionalmente masculinos y del compromiso por reconocer el talento sin etiquetas. Para una empresa que ha vivido el paso de la fragua al CNC, normalizar que la soldadura también sea territorio de mujeres es, además de justo, inteligente.

1. Escaleras de La Caixa. 2. La segunda generación de Isidro Hernández y Hermanos. 3. En plena construcción de las escaleras del CANARIAS7.

La modernización, por su parte, no es una fiebre de temporada, sino una política sostenida. Se invierte de forma periódica en nueva maquinaria y en herramientas digitales que simplifican desde el despiece hasta el control de fabricación. La idea no es «tener de todo», sino disponer de lo necesario para asegurar precisión, repetibilidad y tiempos ajustados. Cuando el 80 % del valor se crea dentro del taller, la obra se vuelve más segura, más rápida y limpia para todos los oficios que comparten el cronograma.

También hay una forma de trabajar con los proveedores y subcontratas que refleja ese estándar. Se pide alineamiento en calidad, medio ambiente y prevención de riesgos; se planifica el transporte y el izado con antelación; y se documenta lo relevante. Es reducir riesgo. Quien compra acero estructural quiere certezas: geometría que cierra, cordones cualificados, atornillado que entra a la primera y acabados que resisten el clima del Archipiélago.

La ventaja de ser una empresa familiar es que las decisiones no se dispersan. Hay una visión de medio y largo plazo: formar gente, cuidar los oficios, reinvertir en equipos, no prometer lo que no se puede cumplir y defender el nombre. No es casual que muchos clientes repitan encargo tras encargo. En estructuras y envolventes metálicas, la fidelidad no se compra: se gana cumpliendo lo pactado.

Llegados a 2025, el punto está claro. La primera generación dejó raíces; la segunda y la tercera, músculo y escala; la cuarta, método y certificación; y la quinta viene con la cabeza bien amueblada para unir todo eso con la tecnología que toca. No es un cambio de piel, es continuidad. La empresa que empezó poniendo herraduras a los animales y doblando hierro a golpe de maza hoy corta con control numérico. Y, sin embargo, el espíritu es el mismo: hacer que las cosas funcionen.

Por eso, cuando alguien pregunta qué hay detrás de un pórtico, una pasarela o una nave firmada por Isidro Hernández y Hermanos, la respuesta es más sencilla de lo que parece: una familia que convirtió un oficio en una forma de hacer las cosas, que supo pasar la antorcha y que entiende la modernidad como una responsabilidad. Tradición y vanguardia no son dos polos opuestos: aquí, desde hace 105 años, son la misma palabra.

