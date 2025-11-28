Canarias, una tierra de oportunidades compartidas

Canarias es, ante todo, una tierra de esfuerzo, trabajo y oportunidades. A lo largo de nuestra historia, hemos sabido superar las dificultades que impone la ... distancia geográfica y ahora, en pleno siglo XXI, tenemos que aprovechar que la distancia ya no implica necesariamente lejanía. La tecnología de las comunicaciones ha revolucionado nuestra forma de plantear y de hacer las cosas, permitiéndonos generar economía y conocimiento desde cualquier rincón del archipiélago, conectando con el mundo desde cualquiera de nuestras islas y aprovechando esas sinergias en beneficio propio.

En ese escenario, el Gobierno de Canarias trabaja con una doble prioridad: garantizar unos servicios públicos esenciales de calidad —sanidad, educación, dependencia y vivienda— y, al mismo tiempo, impulsar los sectores productivos que sostienen nuestra economía y generar empleo de calidad.

Durante más de medio siglo, el turismo ha sido el gran motor de nuestra prosperidad. Gracias a él, Canarias se ha modernizado y ha mejorado sus infraestructuras, su bienestar y su proyección internacional. Pero este éxito también ha traído consigo retos que debemos afrontar con responsabilidad: la saturación de ciertas zonas, el impacto sobre los servicios públicos y la presión sobre nuestros espacios naturales y el mercado de la vivienda, especialmente por el auge del alquiler vacacional, y la compra de viviendas por parte de extranjeros.

Sin renunciar a lo que el turismo ha aportado y seguirá aportando, el futuro de Canarias exige cambiar de paradigmas. El cambio climático y el reto demográfico nos obligan a pensar a largo plazo, con una mirada que combine desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y cohesión social.

Porque los canarios y canarias son nuestra prioridad. Y sus problemas principales como la atención sanitaria, la dependencia, la calidad de la educación, que son asuntos de respuesta inmediata, deben solucionarse al mismo tiempo que proyectamos una estrategia más a largo plazo, que permita que ese bienestar social sea espejo del impulso económico.

En esa tarea estamos inmersos a través de la Agenda 2030 y la oficina de prospección y estrategia Islas Responsables, con el objetivo de fomentar la innovación sostenible en el archipiélago mediante la identificación y replicación de propuestas de éxito desarrolladas en otras islas y territorios aislados del mundo.

Esta transformación solo será posible si la construimos de la mano de la sociedad canaria: con los agentes sociales y económicos, con las universidades, los centros de investigación, los colectivos ciudadanos y las instituciones públicas. Porque solo desde la participación podremos construir una Canarias más justa, más verde y más solidaria.

Contar con todos ellos es un verdadero regalo para el Gobierno de Canarias, porque solo desde la experiencia, desde la particularidad, la idiosincrasia y el detalle podremos diseñar políticas que de verdad lleguen al ciudadano, tanto en los grandes núcleos urbanos como en los municipios más pequeños.

Cada isla tiene su singularidad, sus fortalezas y sus desafíos, y por eso debemos avanzar hacia una gobernanza más modulada, que adapte las políticas públicas a la realidad de cada territorio.

Así como reclamamos del Gobierno de España una mayor sensibilidad hacia las especificidades de Canarias y la plena aplicación de nuestro estatus de Región Ultraperiférica en la Unión Europea, también nosotros debemos modular nuestras políticas desde dentro, atendiendo a las particularidades de nuestras ocho islas y de sus comarcas.

Este enfoque requiere que la legislación estatal y comunitaria pueda permitirnos actuar con flexibilidad para atender nuestra realidad, no con marcos legales uniformes que a veces ignoran nuestras circunstancias. Por eso decía que Canarias siempre ha sido una tierra de trabajo y de esfuerzo, porque nos cuesta el doble defender nuestros derechos y hacer que se cumpla bien nuestro Estatuto de Autonomía o nuestro fuero económico, el REF. Todo ello en un momento que coincide con la defensa de las Regiones Ultraperiféricas de su estatus dentro de

Europa para que sigamos estando presentes en el centro del marco financiero plurianual, que la nueva comisión quiere reformar.

Y con esos objetivos, y a nuestro modo canario de diálogo, acercamiento y consenso de posturas, lo estamos haciendo estos días de la mano del resto de regiones, para crear un frente común que impida el paso atrás que supondría eliminar el trato específico que hasta ahora han recibido las regiones ultraperiféricas para paliar sus evidentes desventajas, derechos reconocidos que llevan décadas respetándose en la UE.

Porque Canarias es singular, y lo mismo ocurre en materia de vivienda o con el fenómeno migratorio, que nos afecta de forma muy especial y que exige una respuesta justa y solidaria.

La migración no es un problema exclusivo de Canarias; es una realidad global y humana, que a lo largo de los siglos ha conformado sociedades y culturas. Por eso pedimos un cambio de perspectiva: no se trata de excluir o señalar, sino de integrar y acompañar. Las personas que llegan a nuestras costas en busca de una vida mejor merecen una respuesta compartida por parte de España y de Europa.

Canarias no puede afrontar sola este desafío, ni debe hacerlo. El futuro de Canarias se construye en comunidad, y de eso estoy convencido y en ello se sustenta la hoja de ruta del Gobierno de Canarias en bienestar social, desarrollo económico, impulso tecnológico y en presencia y acción en el marco internacional. Tenemos la oportunidad de tejer una sociedad más inclusiva, más participativa, más consciente de su diversidad y de su fuerza colectiva si la dirigimos hacia una única dirección: un futuro próspero.

Estoy convencido de que el archipiélago tiene ante sí la posibilidad de demostrar que el desarrollo puede ser humano y equilibrado. El progreso no consiste solo en crecer, sino en crecer juntos y crecer bien.