Las ciudades isleñas y el futuro de la UE

Las Palmas de Gran Canaria, como otras muchas ciudades isleñas, forma parte de la Unión Europea y, por tanto, nuestro futuro está ineludiblemente unido al ... futuro de la Unión. El propósito de este artículo es mostrar en qué medida esta relación, desde una perspectiva progresista, se condiciona mutuamente y en qué medida puede contribuir a mejorar las condiciones de vida en nuestra ciudad y, también, a mejorar el futuro de la UE.

La Unión Europea es una comunidad política con unas profundas raíces históricas, económicas, sociales y culturales, unida por una voluntad de diálogo y colaboración, así como por un compromiso con el desarrollo humano, expresados en su Carta de Derechos Fundamentales, así como en el Tratado de su fundación.

Ambos documentos han hecho posible un desarrollo institucional único en la historia mundial, abriendo una tercera vía entre Estados federales o Estados confederales. La UE dispone de instituciones propias, de una moneda única, un mercado común, legislación comunitaria propia, o un modelo de democracia representativa basado en su Parlamento, elegido por votación directa, con dos grandes núcleos de gobierno: el Consejo y la Comisión. Son estas algunas de las instituciones que han hecho posible una de las grandes aportaciones a la historia humana: el Modelo Social Europeo.

Esta comunidad política incluye a 27 países que, además de territorios continentales, cuentan con islas y territorios situados más allá del continente europeo: las Regiones Ultraperiféricas. Canarias es una de esas Regiones Ultraperiféricas y también una de sus mayores impulsoras.

Quienes, como los ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas de Gran Canaria, vivimos en uno de esos territorios, somos parte de una Europa diferente y representamos una oportunidad para que la Unión Europea se fortalezca y avance por un camino de progreso social y de prosperidad individual. Creemos que nuestra experiencia de los condicionantes naturales, económicos y sociales, así como nuestro respeto por el pluralismo cultural y, sobre todo, nuestra capacidad de superación, pueden tener un enorme valor para otras ciudades, tanto insulares, como continentales.

En consonancia con esta visión hemos decidido presentar nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, bajo el lema «Rebelión de la Geografía», impulsando un proceso de reflexión sobre los grandes retos actuales y sobre nuestro potencial cultural para superarlos, así como la ciudad cultural que queremos ser. Así, consideramos que nuestra participación en esta convocatoria es una oportunidad para llevar la voz de las ciudades isleñas desde la periferia al centro de la cultura europea. Y, al mismo tiempo, mostramos nuestra confianza colectiva en nuestras capacidades, como ciudad, como isla y como archipiélago, al tiempo que queremos ofrecer nuestra contribución al importante reto planteado por la presidenta Ursula von der Leyen al proponer una Nueva Bauhaus que actúe como referencia cultural de las grandes transformaciones digitales y medioambientales en las que está inmersa la Unión Europea.

Nuestra candidatura, inspirada en esta propuesta, es una invitación a la ciudadanía para actualizar modos de vida tradicionales y, al mismo tiempo, experimentar nuevos modos de vida urbana, así como a la co-creación de un equilibrio dinámico entre el desarrollo urbano y el desarrollo humano, basado en la integración del arte, la cultura y el conocimiento en la vida de las personas.

Las Palmas de Gran Canaria es, en este momento, una ciudad en ebullición con una amplísima actividad artística y cultural que facilita y orienta seis grandes procesos de mejora: a) un proceso de regeneración del casco histórico, b) un proceso de renaturalización e hibridación de los espacios públicos, c) un proceso de renovación de la vivienda urbana que incluye tanto la reposición como la rehabilitación, d) un proceso de construcción de nueva vivienda pública, e) un proceso de revalorización de los residuos urbanos.

Todos estos procesos están siendo reforzados por un sexto proceso, un proceso de modernización de la propia administración municipal, para facilitar de este modo la adaptación de la ciudad a los cambios sociales, económicos, medioambientales y culturales, convirtiendo estos cambios en oportunidades para la mejora. Todos estos procesos están basados en dos grandes estrategias: Las Palmas de Gran Más Que Bien y Las Palmas de Gran Canaria Más Próxima, Cuidada y Sostenible.

Así pues, nuestra ciudad es un ejemplo de la conexión entre transformaciones sociales y cambios culturales, como fuentes esenciales para la mejora en la calidad de vida de las personas y es, por eso mismo, un ejemplo de la medida en que las ciudades isleñas europeas podemos contribuir al futuro de la Unión Europea. En este sentido, quiero dejar claro que la Unión Europea sigue siendo la mejor opción para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas europeas, por eso queremos fortalecerla haciendo frente a quienes pretenden debilitarla.

Es en este contexto donde adquiere todo el sentido la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Ciudad Europea de la Cultura 2031 para revitalizar las ciudades, promoviendo nuevos modos de vida, más seguras, saludables y sostenibles a través del arte y la cultura; para situar a Canarias en el centro del mapa cultural europeo, reivindicando el valor de las periferias y los territorios ultraperiféricos; para activar nuestra memoria colectiva y reconocer nuestro pasado migratorio, con las diásporas canarias por el mundo; para fomentar la convivencia con la cultura de la paz y la construcción de alianzas internacionales y para seguir generando un sistema cultural que genere capacidades, fomente la innovación y dé protagonismo a la ciudadanía.

Somos conscientes que el reto es apasionante. Un reto colectivo que aspiramos a compartir con toda la ciudadanía, las instituciones y todas las entidades de esta tierra, en aras de revitalizar nuestra vida urbana, fortalecer las relaciones de buena vecindad, con nuevas prácticas culturales y artísticas que renueven nuestras tradiciones, mejoren nuestra calidad de vida y consolide nuestras señas de identidad.

Necesitamos nuevos faros que orienten nuestro futuro y esta candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, es una fantástica oportunidad para alcanzar esas nuevas luces.