Canarias exige: Europa debe estar a la altura

Canarias es una región singular dentro de la Unión Europea: un territorio ultraperiférico, fragmentado, alejado del continente y, al mismo tiempo, profundamente europeo en su ... vocación y en sus valores. Nuestra condición de Región Ultraperiférica (RUP), reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no es un privilegio, sino un acto de justicia territorial que reconoce nuestras dificultades estructurales y compensa los sobrecostes derivados de nuestra realidad insular.

Ese marco ha permitido mantener instrumentos esenciales del Régimen Económico y Fiscal (REF) e impulsar inversiones, empleo y competitividad. Pero Canarias es mucho más que una región que necesita compensaciones: es un punto geoestratégico clave para Europa, un puente entre tres continentes —Europa, África y América— y una frontera sur que vive en primera línea los desafíos globales.

Cuando asumí la presidencia de la CALRE, lo hice convencida de que esta organización no debía limitarse a ser una red de cooperación entre 69 parlamentos y asambleas legislativas. Mi propósito es reforzar su papel, junto al Comité Europeo de las Regiones, como una plataforma esencial para trasladar a las instituciones comunitarias las aspiraciones y necesidades reales de nuestros territorios.

«La Unión debe aplicar plenamente el artículo 349 del Tratado y garantizar que ninguna región, por lejana que sea, quede atrás»

Uno de los asuntos más relevantes ha sido el debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual 2028–2034, actualmente en preparación. Las regiones entendemos que Europa se construye desde sus territorios y que nuestra participación en este proceso es imprescindible. Por ello, elaboramos un Manifiesto común que fue apoyado por unanimidad el pasado 2 de julio en Bruselas, con nuestras prioridades, inquietudes y reivindicaciones de cara al futuro de la Unión.

Este Manifiesto representa un paso decisivo. No es un documento más: es la expresión de una voz regional unida que reclama una Europa capaz de garantizar cohesión territorial y social, de dotar de recursos suficientes a las políticas regionales y de adaptar sus mecanismos de gestión a la realidad específica de cada territorio. Reivindicamos un enfoque sostenible e integral que combine innovación, desarrollo económico, inclusión social, sostenibilidad y una distribución justa de la riqueza.

En esta defensa de la cohesión, las regiones ultraperiféricas —como Canarias— ocupan un lugar central. La Unión debe aplicar plenamente el artículo 349 del Tratado y garantizar que ninguna región, por lejana que sea, quede atrás. El próximo Marco Financiero Plurianual debe responder a retos cruciales como la transición verde y digital, el impulso al sector primario, la conectividad, el transporte o la gestión de un asunto que preocupa especialmente en Canarias, la migración.

En los últimos años, miles de personas han arribado a nuestras costas, y más de 5.000 menores no acompañados permanecen bajo tutela de las instituciones canarias, superando la capacidad del sistema. Esta situación exige una respuesta solidaria y compartida: la frontera europea no puede gestionarse desde la soledad de unos pocos territorios. El futuro Pacto de Migración y Asilo debe garantizar la corresponsabilidad efectiva de los Estados y de la Unión.

Vivimos tiempos en los que las decisiones que se toman en Bruselas requieren el conocimiento, la experiencia y la perspectiva de quienes están sobre el terreno. Las regiones somos ese primer nivel de contacto con la ciudadanía, donde se perciben con mayor claridad los efectos de las políticas europeas.

Entre los instrumentos europeos que mejor reflejan esta sensibilidad territorial destaca el POSEI, fundamental para la agricultura y la ganadería en los territorios insulares. Su ficha financiera lleva congelada desde 2007 y es imprescindible que se actualice. No pedimos privilegios: pedimos equidad y un reconocimiento real a quienes producen en condiciones más difíciles y sostienen sectores vitales para la cohesión y el equilibrio territorial.

Canarias está preparada para contribuir al futuro de Europa, pero necesitamos una Europa que mantenga su compromiso con las regiones. Nuestro desarrollo económico, social y territorial depende de ello. Si Canarias avanza, Europa avanza. Y si Canarias queda atrás, Europa renuncia a una parte esencial de su diversidad y de su potencial geoestratégico.

Como presidenta del Parlamento de Canarias y de la CALRE, me comprometo a seguir defendiendo estos principios ante las instituciones europeas. Porque el futuro se construye desde la diversidad, desde la cooperación y desde la voz de sus regiones. Y en este objetivo Europa debe estar a la altura.