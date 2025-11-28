Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Opinión

El camino de la ecoísla

«Se trata de avanzar de manera firme en un modelo de isla que dependa lo menos posible del exterior, que potencie, para hacerlo posible, sus propios recursos»

Antonio Morales

Antonio Morales

Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

El concepto de la ecoísla y su posterior desarrollo constituye la piedra angular de una ambiciosa estrategia de transformación ecosocial para Gran Canaria.

No se ... trata de un conjunto de iniciativas aisladas, sino una hoja de ruta articulada sobre cuatro ejes fundamentales: la soberanía energética, la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria y la justicia social, todo ello integrado bajo una visión de desarrollo sostenible armonizado con el territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  3. 3 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  4. 4 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  5. 5 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  6. 6 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  7. 7 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  8. 8 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  9. 9 La Aemet informa de la vuelta de la calima en Canarias
  10. 10 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El camino de la ecoísla

El camino de la ecoísla