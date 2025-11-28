El Gobierno de España cumple con Canarias

Desde la Delegación del Gobierno en Canarias es mi deber asegurar que los recursos que llegan a nuestro archipiélago desde el Ejecutivo central sean transparentes ... y efectivos. Los datos objetivos de la financiación autonómica de los últimos años no dejan lugar a dudas: el Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido un respaldo financiero histórico para las islas, muy superior a etapas anteriores.

Las cifras hablan por sí solas. Canarias ha recibido 17.703 millones de euros más de financiación extra desde 2019, lo que representa un incremento del 63,9% respecto al periodo anterior. Estos recursos récord culminarán en 2026, año en el que recibiremos las mayores entregas a cuenta de nuestra historia: 7.069 millones de euros, alcanzando una financiación total de 8.138 millones.

Esta inyección de fondos es la prueba irrefutable del compromiso del Gobierno de España con la ciudadanía canaria, reconociendo nuestra condición de territorio ultraperiférico y las necesidades específicas que de ella se derivan. Es una palanca fundamental para el desarrollo de servicios públicos de calidad y la modernización de nuestra economía.

Ahora bien, la responsabilidad de ejecutar eficientemente estos recursos recae directamente sobre el Gobierno de Canarias. La ciudadanía observa con legítima preocupación cómo, a pesar de la financiación récord que llega desde el Gobierno de España, persisten carencias graves en servicios esenciales que son competencia exclusiva del Ejecutivo autonómico.

En dependencia es inaceptable que casi 11.700 personas con derecho reconocido sigan esperando una prestación, con tiempos de espera que nos sitúan entre los peores del país (478 días).

La lista de espera quirúrgica, con 31.879 pacientes aguardando un quirófano, es una prioridad que requiere una gestión más ágil y eficaz por parte de las consejerías competentes.

Los datos de vivienda pública (solo el 2% de lo proyectado ha sido entregado) y la baja escolarización en el primer ciclo de Infantil (29,9%) demuestran fallos en la planificación y ejecución autonómica de políticas sociales clave.

Mi mensaje es claro: el Gobierno de España cumple con Canarias. Los fondos están ahí, y la voluntad política central es firme. El reto actual no es de financiación, sino de gestión y ejecución por parte de la administración canaria.

Es fundamental que la acción política autonómica esté a la altura de la inversión histórica que recibe. La ciudadanía canaria merece que estos fondos se traduzcan en soluciones reales y rápidas a problemas enquistados. Desde la Delegación del Gobierno seguiremos colaborando y exigiendo la máxima eficiencia para que cada euro invertido mejore la vida de nuestros vecinos y vecinas.

Ese incremento de fondos no es solo una cifra macroeconómica, sino que se traduce directamente en mejoras tangibles para los ciudadanos canarios. Proyectos estratégicos en sostenibilidad, modernización de infraestructuras y gestión pública, así como la implantación de nuevas oficinas de empleo y la digitalización de documentos de identidad, son ejemplos de iniciativas que se benefician de esta mayor inversión.

Frente a las críticas de la oposición insisto en que los datos demuestran una apuesta clara y decidida por el desarrollo y el bienestar de Canarias, desmintiendo cualquier acusación de trato injusto o financiación insuficiente.

Dos años de avances, compromiso y políticas útiles. Somos el Gobierno que escucha, actúa y defiende lo que realmente interesa a los ciudadanos. Y vamos a seguir siéndolo. España se encuentra en estos momentos liderando el crecimiento entre las economías avanzadas de Europa, con más de 22 millones de ocupados Y cerca de 300.000 parados menos.

En definitiva, la gestión actual ha revertido la tendencia de recortes o estancamiento de años anteriores. Canarias se encuentra en una senda de progreso y cuenta con el respaldo financiero necesario del Gobierno de España para afrontar sus retos futuros.