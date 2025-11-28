Fajarse por Canarias

Se acerca el final de 2025 y lo habitual es poner en marcha la moviola y hacer balance. Si miro hacia atrás, este ha sido ... un año excepcionalmente intenso, aunque puedo decir que llevo unos cuantos similares a mis espaldas. Mi manera de entender el servicio a la ciudadanía, igual que la de mi formación política, no entiende de medias tintas. Cuando hay un problema, es nuestro deber poner soluciones sobre la mesa. Un gestor público que se esconde, que no da respuestas, que no busca alternativas, que no respeta sus promesas y que no se deja la piel por la gente, no cumple con su tarea ni hace honor al mandato que le otorgaron las urnas.

Nuestro estilo -siempre ha sido así- es dar la cara y, sobre todo, no dar ninguna batalla por perdida, por muy oscuro que se adivine el horizonte.

No lo hicimos con la situación de los menores extranjeros no acompañados. Basta con mirar a los ojos a esos niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestras costas ateridos de frío, expectantes, pero esperanzados en alcanzar sus sueños y garantizar la supervivencia de sus seres queridos para no desfallecer. A cada obstáculo, una nueva opción. A cada no, otra vía. Y lo conseguimos. Lo logramos, pese a los frenos y los boicots de la derecha y la ultraderecha, siempre al servicio de los poderosos, sin un ápice de corazón o sentido de la justicia. Una demanda histórica de los territorios frontera a la que hemos dado una solución estructural, justa y acorde con los derechos humanos.

También nos hemos comprometido con los vecinos y vecinas de La Palma. Siempre por encima de los colores políticos, uniéndonos, como lo hicimos cuando arrancaron aquellos temibles rugidos desde el fondo de la tierra.

El Gobierno de España y este ministro -que defiende y así seguirá siendo, una y otra vez, los intereses de Canarias- hemos puesto todo de nuestra parte para satisfacer las demandas de las personas y los sectores afectados, cumpliendo la Agenda Canaria, punto por punto. Más de 1.100 millones para reverdecer la economía que quedó sumida bajo la lava. Nunca, jamás, podremos suplir la pérdida de las viviendas, objetos, cultivos y negocios que encerraban el amor y el esfuerzo de toda una vida; solo podemos estar ahí, a pie de obra, para acompañar y garantizar que las administraciones hagan su trabajo, que la ciudadanía no se encuentre nunca sola ante una adversidad.

Porque ese es el motor de un socialista convencido: mejorar la vida de la gente y garantizar el acceso a unos servicios públicos de calidad, que todos y todas pagamos con nuestros impuestos. Por eso, nos preocupa Canarias.

Nos preocupa la educación de 0 a 3 años. Las familias con menos recursos económicos no se pueden permitir destinar entre 300 y 600 euros al mes a una guardería para sus hijos e hijas. Por eso, en el Gobierno del Pacto de las Flores nos empeñamos en incorporar plazas en centros públicos para cubrir esta demanda. El actual Ejecutivo no solo no ha respondido, sino que ha paralizado esa iniciativa y, con la habitual maña de las derechas, ha beneficiado al sector privado. Es inadmisible.

Nos preocupa la dependencia. Pongámonos en la piel de una mujer de mediana edad, que debe sacar adelante su descendencia, y a cuyo padre le diagnostican Alzheimer. ¿Qué malabarismos tiene que hacer para atender a todos los frentes? ¿Qué clase de sociedad deshumanizada estamos construyendo que no es capaz de garantizar cuidados de calidad a nuestros mayores? Sacar a Canarias de la cola de la dependencia en nuestro país fue una tarea titánica en el anterior Gobierno. Inversión, gestión, personal, humanidad y justicia social. Ahora, volvemos a empeorar en todos los índices. Nuevamente, inadmisible.

Nos preocupa la pobreza. En los dos últimos años, ha aumentado el número de canarios y canarias que tienen que sobrevivir con entre 500 y 600 euros al mes. 7.000 familias en pobreza severa, superando ya el 10% de la población. Durante el mandato del pacto progresista pusimos en marcha medidas correctoras como la Renta Canaria de Ciudadanía, que no se han seguido desarrollando posteriormente. Y ello, con cifras récord de turismo en nuestras islas. Las medidas para la redistribución de la riqueza son un imperativo para las administraciones públicas. Desde luego, la bonificación del impuesto de Sucesiones, primera acción del actual Gobierno conservador, no va a ayudar a reducir las diferencias entre ricos y pobres, solo las agrava. A los datos me remito.

Nos preocupa la vivienda. No puede ser que un profesor o profesora tenga que vivir en una caravana. No puede ser que un alquiler no baje de 900 euros. Tener un techo digno es un derecho constitucional. Imagine que va usted al ambulatorio y le dicen que pague la factura y que lo que hoy costaba 100, ahora cuesta 1.000. No se puede especular con un bien de primera necesidad. Por eso, hay que aplicar la ley estatal de Vivienda, la primera de la democracia. El Gobierno de Canarias se niega a declarar zonas tensionadas y no pone límites a la posesión de viviendas vacacionales. Sitúa al mismo nivel a una familia que se ha comprado un apartamento en el Sur para completar su economía que a un fondo buitre, que se hace con edificios enteros y echa a los inquilinos de toda la vida. Escuchemos a la ciudadanía. Nos ha hablado alto y claro. La tarta del turismo no puede quedar para unos pocos.

Nos preocupa el avance de la ultraderecha. Siempre he sido un defensor de la libertad y la democracia, pero, ahora, en mi responsabilidad como ministro de Memoria Democrática, esa convicción se ha afianzado. Conocer las historias de quienes fueron torturados, encarcelados y asesinados sin piedad; conocer las vidas de quienes, como las personas homosexuales en Tefía, fueron condenadas a trabajos forzados por amar a personas del mismo sexo; comprobar cómo las mujeres ocupaban un rol de absoluta sumisión y carencia de derechos durante el franquismo, me ratifica en la necesidad de no retroceder ni un paso. La democracia es una perla. Hagamos honor al sacrificio de quienes sembraron su simiente en nuestro país.

En definitiva, nos preocupa nuestra tierra. Por eso, vamos a seguir proponiendo soluciones y medidas. Con toda la fuerza. Por eso, vamos a continuar siempre, contra viento y marea, fajándonos por Canarias.