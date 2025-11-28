Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Torres, en una intervención ante el Comité Regional del PSOE. EFE
Opinión

Fajarse por Canarias

«Nuestro estilo -siempre ha sido así- es dar la cara y, sobre todo, no dar ninguna batalla por perdida, por muy oscuro que se adivine el horizonte»

Ángel Víctor Torres

Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

Se acerca el final de 2025 y lo habitual es poner en marcha la moviola y hacer balance. Si miro hacia atrás, este ha sido ... un año excepcionalmente intenso, aunque puedo decir que llevo unos cuantos similares a mis espaldas. Mi manera de entender el servicio a la ciudadanía, igual que la de mi formación política, no entiende de medias tintas. Cuando hay un problema, es nuestro deber poner soluciones sobre la mesa. Un gestor público que se esconde, que no da respuestas, que no busca alternativas, que no respeta sus promesas y que no se deja la piel por la gente, no cumple con su tarea ni hace honor al mandato que le otorgaron las urnas.

