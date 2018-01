Una noticia falsa y una explicación de verdad

No. No mató a su padre. Es verdad que el pasado viernes se produjo un incidente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Doctor Negrín de la capital grancanaria pero no acabó como contamos este domingo en la edición impresa de CANARIAS7: el paciente no murió a manos de su hija. Ella le retiró en un momento dado el respirador y el personal sanitario actuó al instante frente a lo que pudo haber tenido consecuencias fatales.