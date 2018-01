test de madurez y convencimiento

La necesidad es la fiel compañera de un combinado de Paco Jémez que, en una continua lucha contra el reloj después de una desastrosa primera vuelta -solo sumó 11 puntos-, se ha grabado a fuego que sin intensidad, madurez y convencimiento no se sustentan los pilares innegociables para continuar en la élite.

El triunfo ante el Valencia, abandonando la condición de colista y acercando la permanencia a tan solo cuatro punto, enseñó el camino a una UD, con las ausencias de Macedo, Bigas y Momo, que, por fin, exhibió oficio, inteligencia y lectura de lo que necesitaba el duelo en cada momento. El vestuario, que no saborea una victoria a domicilio desde la visita al Málaga en septiembre del pasado año (1-3), confía ciegamente en hacer daño hoy en el imponente Wanda Metropolitano a un rival que, si bien atraviesa por un momento de dudas, no perdona.

Espera un Atlético de Madrid herido, a años luz de su versión más irreductible, la que lo catapultó a disputar dos finales de la Liga de Campeones (2014 y 2016) y a levantar el título de Liga en la última jornada en el Camp Nou en 2014, y, por primera vez desde que el argentino Diego Pablo Simeone asumió el mando del banquillo colchonero hace siete temporadas, sin opciones en la máxima competición nacional, donde ocupa la segunda posición, pero a 11 puntos del líder invicto FC Barcelona, eliminado por el Sevilla en los cuartos de final de la Copa del Rey y, después de ser incapaz de vencer al Qarabag azerbaiyano, también en la fase de grupos de la Champions. Solo resta la infravalorada Liga Europa para abrir las vitrinas en el presente ejercicio. Y todo esto en enero aún.

Uno de los equipos más competitivos de Europa en los últimos años ha sufrido un retroceso condicionado por los errores defensivos puntuales (ya no cierra los partidos cuando se adelanta) y por la falta de pegada. Pero ansía levantarse ante sus aficionados, donde no conoce la derrota en Liga: 5 triunfos y 4 empates.

Simeone recupera al uruguayo Godín, el líder de la zaga, pero no a su gran esperanza Diego Costa, quien prosigue su puesta a punto tras sufrir una elongación en el aductor derecho. Tampoco estarán Vrsaljko y Filipe Luis por acumulación de tarjetas y una tendinopatía, respectivamente.

La fe de la marea amarilla es irrompible y, según los datos que maneja la entidad, un millar de aficionados alentarán en la conquista del Wanda. El primer paso en el despertar del representativo está dado, si bien los precedentes son para temblar. Y es que Las Palmas ya no es que no haya sido capaz de superar en la competición liguera al plantel rojiblanco desde su retorno a la élite del fútbol español en 2015, sino que aún no ha podido marcar un solo gol al portero esloveno Jan Oblak. 10 goles en contra y ninguno a favor en los cuatro partidos jugados.

Sin duda, la misión se antoja de altos vuelos, pero, aunque el tiempo apremie y las urgencias se apropien de cada paso en un terreno movedizo, es una final para disfrutar y abanderar una declaración de intenciones para lo que resta de curso.