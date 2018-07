El crimen hace estragos en todo el territorio de Estados Unidos y las cárceles están llena de presos. Por esa razón, el gobierno nacional decide que una noche al año, durante doce horas, cualquier actividad criminal, incluso el asesinato, será legal, la realice quien la realice. No se puede llamar a la policía, los hospitales no admiten pacientes, los ciudadanos deben arreglárselas solos porque cometer un delito no está castigado. Durante esa noche plagada de peligros, cinco personas que se han quedado fuera de sus casas deciden juntarse para poder enfrentarse mejor a los ciudadanos salvajes que buscan calmar sus ansias de violencia y de venganza.

Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You (Cosmo, 21.00 horas)

Todos recordamos a Olivia Newton-John por su papel de Sandy en Grease (1978). Cosmo ofrece una serie sobre la historia de esta famosa actriz, sus canciones y sus videoclips. Interpretada por la estrella australiana Delta Goodrem, Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You, es un entretenido biopic que se emite completo en una única noche. Podrán conocer su relación con John Travolta y su lucha contra el cáncer de mama. Goodrem, que es coach en la versión australiana de La Voz, se mete dentro del ceñido vestido de Sandy en la escena final de Grease y en el papel de la legendaria Newton-John. La miniserie recrea algunas de sus actuaciones cinematográficas, no siempre alabadas por la crítica pero reivindicadas por sus fans, a los que sin duda no dejará indiferente esta producción.