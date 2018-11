Sagulpa deja en un limbo a cinco trabajadores

«Queremos nuestro puesto de trabajo, pero al menos que nos despidan para cobrar el paro. Pero no lo hacen para no tener que indemnizarnos», lamentan.

Sus vidas están en un limbo desde hace meses, momento en el que por el camino de los recibos y las hipotecas se cruzó la imposición judicial de que el parquin de la calle Carvajal pasara a manos municipales. Cinco trabajadores de los siete que tenía en plantilla la anterior concesionaria no han sido subrogados por Sagulpa, pero lo peor no ha sido eso. La empresa municipal tampoco se hace cargo de despedirlos con lo que ni siquiera pueden arreglar los papeles del paro.

Burofax.

Los trabajadores cuentan con un burofax del pasado 29 de septiembre en el que se acredita que Sagulpa debe subrogar a la plantilla de siete trabajadores que se encontraba trabajando para Gestión de Aparcamientos 2002 en Carvajal, tras hacerse cargo de la gestión por mandato judicial dados «los reiterados incumplimientos de la empresa concesionaria en el abono del canon por las plazas de rotación».

Sagulpa empezó a gestionar el parquin, ahora solo abierto a abonados y residentes, el pasado cinco de octubre, y un día después ya contaban con toda la documentación que se les exigía a los trabajadores, que fueron a entregarlas juntos.

Desde entonces, como reiteran, apenas han podido hablar con gente de la empresa, diciendo que no han sido recibidos más que por el director financiero, que les dice que «solo les puede recoger la documentación y el gerente no les puede recibir porque está de viaje esa semana que es festivo».

Desde entonces han acudido a un peregrinaje por las oficinas sin respuestas. «Lo único que Carlos Báez, representante del comité de empresa, nos dice que la documentación está en la asesoría laboral y no nos pueden decir nada nuevo. He pedido que nos pongan todo eso por escrito y me dicen que no. Y así nos encontramos sin que nos reciba José Ricart ni poder arreglar nuestros papeles en el paro», dicen.