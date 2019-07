Raúl: «Yo no he hecho nada, no he hecho nada»

Esto fue antes de enterarse días antes de la boda entre Romina y Raúl «que había problemas» entre ellos. «Romina me llamó por teléfono y me dijo si podía ir al Gran Hotel –de Arrecife–». Al llegar, se encontró con Romina y le dijo que Raúl «le había pegado, que le había preparado una sorpresa y se habían peleado». Que Raúl «se puso agresivo», aunque la declarante no le dio importancia a este hecho «porque se iban a casar». Es más, esta testigo fue la madrina del enlace.

«Raúl estaba nervioso, decía que no tenía dinero ni comida y nos abrazaba llorando que no sabía nada de ella», declaró la testigo

Días después de la boda, contó la testigo como Romina «me llamó para que cuidara de su hijo» porque se iba a ir «a Paraguay» a «despejarse» después de una supuesta discusión con Raúl. Al tiempo, la víctima volvió a llamarla para ver si se podía quedar en su casa ya que venía a la isla el padre de Raúl y lo hizo por un mes, tiempo en el que «Romina se tomó unas pastillas», teniendo la declarante que llamar a una ambulancia que la llevó al hospital donde «le hicieron un lavado de estómago. Romina me dijo que lo había hecho porque se sentía mal, estaba sola y yo la entendía porque también soy inmigrante».

Tras ese episodio «Romina no fue la misma», declaró su amiga. «El 28 de diciembre me escribió diciéndome que Raúl le había pegado» y fue a su casa en compañía de su pareja. Al llegar, vieron a la víctima «triste y demacrada, no era ella» y le enseñó los golpes que había recibido. Al recriminarle esta actitud a Raúl, «se arrodilló y nos pidió perdón, que no lo iba a volver a hacer, se derrumbó y lo creímos», dijo. «Estaba como enferma, triste» y «caminaba como poco a poco».

«Romina me dijo que no era la primera vez, que casi la mata» y que «tenía que poner fin a todo esto», aunque justificó que no había actuado denunciando «porque no podía obligar a nadie a que hiciera algo».

Insistió esta testigo que Raúl «consumía cocaína» y que le comentó que tras fin de año, iba a llevarse a Romina «a El Hierro a pasar unos días».

La última vez que la amiga de Romina habló con ella fue el 31 de diciembre –el supuesto día de su fallecimiento– porque le mandó primero un mensaje con una imagen, y luego recibió otro diciendo que el que escribía era Raúl que le preguntaba por el nombre de las pastillas antidepresivas con las que presuntamente la víctima se había intentado suicidar meses atrás.

Desde ese día declaró no haber tenido más noticias de la pareja hasta el 7 de enero, cuando Raúl la telefoneó y les dijo que «no sabía nada de Romina» después de haber tirado su cadáver al mar. Por ese motivo, tanto la testigo como su pareja fueron a casa de Raúl que les recibió y dijo «que no había pasado nada» entre ellos, bajo un evidente estado de nerviosismo. «Raúl estaba nervioso, decía que no tenía dinero ni comida y nos abrazaba llorando diciendo que no sabía nada de ella. Le dijimos de ir a la policía pero él se negaba», relató.

La amiga de Romina examinó la casa y vio como la fregona «estaba negra» y notó «el olor a un producto químico», en referencia posiblemente a la sosa cáustica que Raúl utilizó para eliminar los restos. Primero pensó «que Romina había desaparecido» como les dijo su esposo «porque se había cansado» de la relación. «Raúl ese día estaba lleno de salpicaduras de pintura blanca» y no paraba de decirles que pensaba que Romina se había ido a Paraguay. «Miramos en la casa y vimos que ella no tenía allí sus maletas», pero dijo haberle llamado la atención que a cada poco y de forma espontánea, Raúl les exclamaba «yo no he hecho nada, no he hecho nada».

Tanto la declarante como su pareja estuvieron llamando a Romina ese 7 de enero «varias veces» y acabaron la tarde todos «consumiendo cocaína» en la casa. «En su momento Romina me dijo que Raúl consumía muchísima coca y que discutían por ello y que ella también lo hacía para complacerle», declaró.