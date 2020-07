A festejar la renovación con triunfo

Vencer para celebrar. O para creer en el milagro. En esas está la Unión Deportiva, que a falta de estas dos últimas para dar por concluida la temporada ya tiene sellada su permanencia en la categoría de plata, y la continuidad de su técnico, Pepe Mel, al frente del proyecto amarillo. Esta noche, en horario unificado, diez enfrentamientos en Segunda. Será la penúltima cita del campeonato. Y todavía hay mucho en juego, tanto por debajo como por arriba. Todo por decidir. Las Palmas, ya salvada matemáticamente y de celebración tras renovar al entrenador un año más, quiere creer en los astros. Una victoria en Vallecas, si los resultados de terceros ayudan, podrían permitir a los grancanarios llegar al último duelo con alguna opción. Para ello se antoja ganar hoy sí o sí al Rayo Vallecano, tres puntos por encima de los insulares en la tabla clasificatoria.

Pero lo importante esta noche, más allá de las matemáticas, deseos o imposibles, es la continuidad del proyecto. La apuesta por Mel, renovado una campaña más como entrenador jefe de la nave amarilla, ratifica también la apuesta por la cantera y pone en valor la importancia, cómo no, del producto autóctono. El mandamás del vestuario ha apostado de manera clara por los futbolistas que salían del filial, sin dudarlo ni un instante. Ahí están los Benito, Cristian Cedrés, Kirian, Álex Suárez y la joya Pedri González. De hecho, a su lista interminable de debuts, se podría sumar algún que otro nombre en territorio madrileño, pues Álex Domínguez y un inédito Ale Gorrín en las convocatorias tienen opciones de disfrutar de minutos como profesionales.

No obstante, y aunque el técnico pueda repartir minutos a los menos habituales ya con todo el pescado vendido, se prevé una alineación con sus pupilos de confianza y en la que podría entrar Kirian por Narváez, ya que el canterano la semana pasada se reivindicó con una buena actuación. Con todo, Álvaro Valles seguiría bajo los palos. En línea de cuatro, y con las molestias de última hora de Aythami Artiles, mezclarán, salvo sorpresa, Álvaro Lemos, Martín Mantovani, Mauricio Lemos y Dani Castellano. No descarten a Álex Suárez, muy activos en este tramo final de liga. El doble pivote parece cantado: Javi Castellano y Galarreta. En los costados, Benito pondrá la velocidad y Pedri la magia. En la mediapunta podría repetir Kirian. Arriba, y buscando una vez más romper las redes rivales, jugará Rubén Castro. Narváez o Srnic también podrían entrar en el once inicial.

Enfrente, un Rayo Vallecano que encara el duelo ante Las Palmas en la obligación de vencer para plantarse en la última jornada con opciones de alcanzar los puestos de promoción. Para más morbo, con un viejo conocido en la isla a los mandos: Paco Jémez. Para el combinado de la franja, el encuentro es vital. Solo le vale la victoria y esperar. Por delante tiene a dos puntos al Elche, que tiene 58, y al Fuenlabrada, que lleva 57, y ambos se enfrentan esta jornada, por lo que aparte de lo que pase en Vallecas, el Rayo estará muy pendiente del campo Fernando Torres. Así pues, los locales llegan a esta contienda después de perder la pasada jornada con el Almería y dejar pasar una oportunidad de oro de asegurar una sexta posición de la tabla para la que no depende de sí mismo. Jémez cuenta para este partido con todos sus efectivos y todo apunta a que volverá a repetir esquema táctico con dos futbolistas en punta, Yacine Qasmi y Juan Villar. Las otras dos novedades podrían estar en el centro del campo con la vuelta de Santi Comesaña, que se disputa un puesto con Mario Suárez, y del central uruguayo Emiliano Velázquez, que podría sustituir al montenegrino Esteban Saveljich.

Cabe destacar que Las Palmas competirá sin ningún tipo de presión encima. Cadenas fuera y colmillos afilados. Solo se lucha por el orgullo, pues la posibilidad de alcanzar la sexta plaza es remota. Mientras, el Rayo se juega la temporada, ya que armó un equipo para volver a la élite. Mel volverá a sentarse en el banquillo la próxima campaña y ya se verá cual es la meta marcada. De momento, esta se ha cumplido y ahora tocar disfrutar de las dos últimas citas del calendario. Y, a poder ser, con dos nuevas victorias con color amarillo. Será una noche trepidante con 10 partidos al mismo tiempo, a ver si el de la UD causa sensación.