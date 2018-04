Omayra: «Amancio, sube las tallas que tengo el culo gordo»

El humor fresco y directo de Omayra Cazorla vuelve a viralizarse a nivel nacional con un alegato dirigido a Amancio Ortega y a las tiendas de ropa que dirige su firma Inditex. En este caso, la monologuista canaria se mostró sin embalajes, desde la ironía directa y con la necesidad por bandera de un colectivo «proscrito» por el tallaje de sus prendas.

«Amancio Ortega, te hago esta petición con el corazón encogido en un puño arrastrado pisoteado. Quiero ponerme un pantalón de tus tiendas y no puedo, porque tengo un culo gordo», así de contundente se mostró Cazorla a través de su vídeo que ya alcanza las 625.000 reproducciones en facebook, además de ser compartido por más de 1.200 usuarios y contar con más de 200 comentarios.

Y eso que el vídeo se emitió en diciembre de 2017, si bien su contenido ha saltado la palestra esta semana en todos los medios de comunicación nacional, producto de su ‘efecto arrastre’ que ha llevado a aumentar su resonancia.

«Y no pienso hacer ejercicio porque no es algo que a mí me apetezca. A ver si Amancio le da por aumentar un pizquito el tallaje, porque yo no puedo», insistió desde su coche desde el cual plasmó esta petición. «Yo entiendo que hagas ropa para gente normal. Pero yo, como soy gansa, sólo te pido un pizquito más de tela para a mí y para 300 mujeres más, seguramente con un par de cintas de celos alrededor.... Plantéatelo, porque sería fantástico», apostilló .

Cabe recordar que Omayra ha reconocido recientemente haberse sentido discriminada al acudir a tiendas en las cuales el pantalón «no me subía de la cadera». Siempre lo anecdótico de hechos reales se capitaliza en su humor de manera nítida. Por supuesto, ella no piensa hacer «nada de nada de deporte». No pisa un gimnasio y no le hace gracia el estilo runner: «Lo que hay que cultivar es el cerebro».

Pese al éxito del vídeo, que ha tomado resonancia en las principales cabeceras del país así como en las televisiones, Omayra no ha recibido aún respuesta alguna del magnate de Zara, Pull & Bear. Bershka o Massimo Dutti, entre otras firmas, si bien el vídeo ha llegado incluso a oídos de los trabajadores de la propia empresa.