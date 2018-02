Negrín admite que sí lo fiscaliza el Tribunal Administrativo

En una resolución firmada por Santiago Negrín con fecha de 1 de febrero, el presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria detalla el trámite seguido para el acuerdo con Retevisión para la señal de la tele y la radio autonómicas, y deja constancia de que contra su decisión, que agota la vía administrativa, «podrá interponerse recurso especial en materia de contratación, regulado en el artículo 40 y siguientes del Trlcsp [Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público], ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la CAC [Comunidad Autónoma de Canarias] (...) o en su caso interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses».

De esta manera, Negrín reconoce que sus contrataciones sí son supervisadas por el Tribunal Administrativo de Contratos, un órgano dependiente de la Consejería de Hacienda y cuyo presidente, Pedro Gómez, mantuvo que no era competente para fiscalizar los contratos de RTVC ni de sus sociedades (Televisión Pública y la radio autonómica). Esa tesis es la misma que ha sostenido el Gobierno, tanto a través del propio presidente Fernando Clavijo como de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que han reiterado en sede parlamentaria y a preguntas de los periodistas que RTVC no está bajo la tutela del Ejecutivo.

El 4 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio un paso de especial trascendencia, que dejó en entredicho al presidente del Tribunal Administrativo: la Sala de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria resolvió suspender la decisión del Tribunal Administrativo, que inadmitió el recurso especial de Videoreport Canarias contra el concurso de informativos, debiendo pronunciarse Pedro Gómez sobre ese recurso, que debe ser admitido.

En esa resolución, el Tribunal Superior hace hincapié en que «la situación actual es evidente que el contrato no podrá desarrollarse ni tan siquiera desplegar efectos, al no haber nadie que controle al poder adjudicador a la luz de la incompetencia que se ha manifestado por los hasta ahora posibles supervisores. El contrato una vez adjudicado, quedaría suspendido al haberse interpuesto el recurso especial contra la licitación y la eventuación adjudicación, lo que conllevaría en su momento la suspensión ex lege en virtud del artículo 45 del Trlcsp, que deja en suspenso la tramitación del expediente de contratación hasta que se resuelva el recurso especial».

¿Qué ha hecho Pedro Gómez a la vista de ese pronunciamiento del TSJC? Ha asumido la sentencia del TSJC, si bien desde el 5 de diciembre de 2017 no ha resuelto sobre el recurso contra el concurso de informativos de Televisión Canaria.

un tribunal unipersonal. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias fue creado en 2015, por decreto del entonces consejero de Hacienda, Javier González Ortiz. En mayo de ese año se designó a Pedro Gómez Jiménez como presidente, en calidad de juez unipersonal, pues en otras autonomías se ha ido a un modelo en el que las decisiones se toman de forma colegiada por tres personas. De hecho, esa posibilidad se recoge en el propio decreto canario pero no se ha desarrollado hasta la fecha.

El Tribunal Administrativo es un órgano adscrito a la Consejería de Hacienda, a la que también está adscrito el ente Radiotelevisión Canaria.