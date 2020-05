Los números están presentes en casi todo lo que vemos y hacemos

El profesor e ingeniero David Calle, conocido por su academia y canal de YouTube ‘Unicoos’ y por haber sido finalista del Global Teacher Prize en 2017, está de acuerdo y añade: «Cuantas más matemáticas sepamos, más difícil será que nos manipulen con números, gráficas y estadísticas. No conocer los conceptos matemáticos básicos no debería impedirnos poder distinguir entre lo que es verdad y lo que no».

Si, las matemáticas, esa asignatura que para algunos es como ‘el lado oscuro’ de su etapa académica, pero que realmente son la luz que ilumina el conocimiento humano y permite su avance y evolución. No lo parece, pero esta ciencia, infravalorada en el campo de la cultura frente a otras más obvias como la literatura o la historia, está presente en casi todo lo que vemos y hacemos, desde las pipas de un girasol –el patrón de las semillas sigue la secuencia de Fibonacci, en el que cada número es la suma de los dos anteriores– hasta las pompas de jabón. Así, entenderla «nos ayuda a comprender mejor el mundo y los fenómenos que ocurren dentro de él», expresa Javier Aramayona, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas (Icmat).

«Las matemáticas no son solo para listos y las que se imparten en el colegio son asequibles para casi todo el mundo»

El problema es que no es una materia fácil. Por eso, muchas personas que no la entienden pierden el interés por ella. «Las matemáticas son un idioma en sí mismo. Un lenguaje con distintos niveles de sofisticación que es complicado comprender y transmitir», destaca Aramayona. «Eso no quiere decir que sean solo para listos», matiza el experto. «Tienen sus grados de dificultad, pero las que se imparten en el colegio son lo suficientemente asequibles para que todo el mundo, salvo contadas excepciones, pueda entenderlas».

Sobre su aprendizaje, Sáenz de Cabezón destaca los estudios que dicen que, ya desde bebés, tenemos una noción de la cantidad y el conteo –sabemos lo que es contar desde los 14 meses, según un estudio de la Universidad Johns Hopkins (EE UU)–, pero reconoce que las operaciones más avanzadas, como una división, son complicadas e involucran muchas zonas del cerebro que hay que entrenar. «Los ejercicios son útiles, pero cuando los estamos resolviendo solo vemos una serie de operaciones en una hoja que no van a aparecer nunca más en nuestra vida. Por eso, el aprendizaje de las matemáticas necesita arroparse de un contexto. No solo práctico (para qué las vamos a usar), sino también histórico (por qué surgió cada nuevo descubrimiento y qué ha supuesto para la humanidad)».

Eso también atañe a la forma en que se imparte esta asignatura, a la que, en opinión del profesor Calle, le vendrían bien algunos cambios. «Estamos convirtiendo a los chavales en máquinas de calcular en un siglo en el que no hace falta, y dejamos de lado las matemáticas apasionantes, que son las de entender cosas y plantear problemas. Las actividades repetitivas son muy poco significativas, hay que proporcionarles ejemplos divertidos y que entiendan, a poder ser relacionados con cosas que les gusten, como el fútbol o los videojuegos, donde las matemáticas aparecen de forma casi inconsciente». De hecho, las imágenes de un videojuego son combinaciones de polígonos, desde el personaje hasta los escenarios. Aun así, no todo es diversión, y Calle subraya que también hay que enseñar a los niños eso de que al que algo quiere algo le cuesta.