Harlots: Cortesanas (Cosmo, 21.00 horas)

Cosmo te trae en exclusiva una de las series femeninas que, sin duda, más dará que hablar este verano. Se trata de Harlots, un drama de ocho episodios ambientado en el Londres del siglo XVIII que aborda, desde una perspectiva nueva, una de las profesiones más antiguas del mundo: la prostitución. La serie sigue a Margaret Wells (Samantha Morton), la propietaria de un burdel que lucha –con uñas y dientes- por sacar adelante a sus hijas: Charlotte (Jessica Brown Findlay), una glamurosa cortesana que busca su independencia, y Lucy (Eloise Smyth) la menor de las dos cuya virginidad se vende al mejor postor, en una ciudad y una época donde la prostitución no era precisamente legal, pero era una manera de sobrevivir. Las Wells rivalizan con otro burdel del Soho dirigido por Lydia Quigley, quien ofrece a sus clientes los mismos servicios pero con más refinamiento, sus chicas visten mejores ropas y viven en una casa mejor.

Además de ser una espectacular serie de época, con una fotografía impecable, y de relatar historias de mujeres reales como nunca antes se habían contado, una de las claves de la serie es que está escrita, dirigida y producida por mujeres. Por lo tanto, las mujeres de Harlots no son intencionadamente glamurosas ni eróticas, no se busca esa finalidad. Como dice una de sus productora, Alison Owen: ”La historia está contada a través de la mirada de estas mujeres y no con la mirada puesta en ellas: Lo importante es cómo ven el mundo y no cómo son vistas por los hombres”.

Asimismo, El vestuario de ‘Harlots: Cortesanas’ es un reflejo de lo que las guionistas quieren representar. Por ejemplo, Lydia destaca por su gran sentido de la moda y el gusto refinado que la encasilla en las altas esferas de la sociedad londinense.

El guión está inspirado en las historias de mujeres reales recogidas en un escrito que se publicó en el Londres de aquella época: Harris’s List of Covent Garden Ladies. Una lista de nombres, características y cualidades de las prostitutas de entonces. La serie aborda, por tanto, desde una perspectiva original y única la forma que tenían aquellas mujeres de encontrar su independencia en una época en la que los hombres tenían el control absoluto de todo. Co-creada por Moira Buffini y Alisson Newman, Harlots se estrenó en con destacables críticas positivas en los medios más relevantes.