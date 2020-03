Las oposiciones seguirán adelante en grupos reducidos

Los procesos selectivos que están en curso en la administración autonómica seguirán adelante porque se hallan en fases avanzadas a las que concurren un reducido número de personas. En cambio, las convocatorias en las que participan un elevado número de personas «se ralentizarán» para evitar situaciones de posible contagio, aseguró ayer el titular de Administraciones Públicas, Julio Pérez.

Al respecto, el consejero señaló que, en el caso de las oposiciones de auxiliares -que convocará a una gran afluencia de opositores- se esperará unos días para hacer la convocatoria. El resto, como están en fase final, insistió, «se pueden citar a ocho o nueve personas y a los miembros del tribunal y seguir el proceso».

Por otro lado, Pérez señaló que ayer se hizo un chequeo a la administración pública para ver si está en disposición de afrontar medidas excepcionales ante la alerta sanitaria. En este sentido, el consejero señaló que la comunidad autónoma puede asumir tareas en régimen de teletrabajo porque «disponemos de los equipos informáticos para ello y de la conexión suficiente». Además, agregó que los mecanismos de control «están a salvo de contagio del coronavirus».

En cualquier caso, apostilló que en este momento no se tiene que adoptar ninguna medida excepcional más allá de «saber que estamos preparados» y de la respuesta que habría que dar «si la situación lo requiere». Lo que no se ha descartado por parte de la comunidad autónoma son algunas medidas parciales como reducir los horarios en algunos puntos de afluencia masiva «para que no haya concentración de ciudadanos». Además, se reforzará el equipo del 1-1-2 y del 012 -el sistema de información- porque «están sobrecargados y deben poder ser sustituidos con facilidad».

Este proceso de «repaso» se le hizo llegar también a los sindicatos que, según el consejero, han mostrado toda su disponibilidad a colaborar. «Estamos preparados para afrontar todas las medidas necesarias en una crisis», dijo Julio Pérez.