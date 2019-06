«Algo extraño tuvo que pasar para que se bajase del coche»

Faltaban pocas horas para que Judith Tirado Paz soplase las velas de su 21 cumpleaños, que había venido a celebrar a Gran Canaria desde Lanzarote, donde se había mudado hacía poco más de un año desde su Sevilla natal, cuando una furgoneta la atropelló mortalmente. La joven viajaba en un Fiat 500 con una amiga y unos conocidos cuando, tras una discusión, se bajó del coche en plena autopista GC-1, a la altura del centro comercial de Vecindario, en sentido norte. La joven fallecía casi al instante tras alejarse un poco del coche y tras ser arrollada por una furgoneta de alta gama que ni la vio. Ayer se cumplió un año del suceso.

«Se bajó del coche sin sus pertenencias. Se dejó hasta el móvil que se había comprado poco antes y que había hasta financiado. Algo extraño tuvo que pasar para que hiciera algo así. Tenía mucho respeto por las carreteras y era algo miedosa. No era capaz de hacer algo así. No tenía problemas psicológicos y era una niña muy sana, ni siquiera fumaba», afirma emocionada su madre, Lola Paz.

Desde la tarde de ayer un ramo de flores, una cruz, un corazón y una foto de la joven marcan la zona donde la vida de Judith se paró en seco. Un pequeño homenaje, llevado a cabo de forma anónima por una madre canaria que ha vivido algo parecido y que se ha convertido en un apoyo incondicional e incalculable para Lola, gracias a una red de apoyos tejida por todo el país por madres que han vivido lo mismo.

Las dos han forjado una relación que mantienen viva a través del teléfono y las redes sociales y que les sirve para darse aliento mutuo en medio del dolor.

«Mi hija tenía muchos sueños y proyectos de futuro por cumplir. Unas horas antes me había mandado un vídeo de ella cantando y se la veía feliz y contenta. Mi hija era todo vitalidad y alegría», puntualiza su madre por teléfono desde el barrio sevillano de Pino Montano, donde se crió la joven.

Esa vitalidad y alegría se refleja en los vídeos que su madre conserva, en los que se ve a Judith demostrando sus dotes para la canción, y que la madre guarda junto a decenas de fotos de su hija. «Era feliz. Llevaba una niña dentro, porque aún lo era y siempre estaba contenta. Se pegaba todo el día cantando y perfeccionando. Quería ir a clases de canto, desde muy chiquitita la música era una de sus pasiones», destaca su madre.

Judith se mudó el 2 de junio de 2017 a Playa Honda, en Lanzarote, una isla que ya conocía y de la que se enamoró. Cada tres meses, su madre viajaba a visitarla.

«El año pasado era el único que iba a pasar su cumpleaños lejos. En la distancia había comprado todo para prepararle un photocall en su color preferido, el verde agua, y sus velas que había visto en su última visita. La felicité por el Facebook con una foto como todos los años, le mandé varios Whatsapp y la llamé varias veces pero no respondía. No sabía que mi hija llevaba ya tres horas sin vida, a las 02.30 horas me dieron la noticia», recuerda.